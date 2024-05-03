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Otomotiv endüstrisi nisanda 2,7 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu

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Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2,7 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2,7 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, sanayi grubunda otomotiv endüstrisi 2,7 milyar dolarlık ihracat yaptı.

Bu sektörü, 2,5 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,2 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon izledi.

Nisan ayında ihracatını en fazla artıran sektör ise yüzde 43,9 ile fındık ve mamulleri oldu.

Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 81,2'sini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay 3,7 azalışla 13,3 milyar dolar olarak hesaplandı.

Nisanda, toplam ihracatın yüzde 16'sını oluşturan tarım grubunda 2,4'lük artışla 2,6 milyar dolarlık, toplam ihracatın yüzde 2,9'unu oluşturan madencilik grubunda ise herhangi bir yüzdesel değişim olmayarak 467,2 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ilk 3 ülke 1,3 milyar dolarla Almanya, 1 milyar dolarla ABD ve 871,7 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 6,7 milyar dolarla İstanbul, 1,5 milyar dolarla Kocaeli, 1,2 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı. Geçen ay 51 kent ihracatını artırdı.

Nisanda 1068 firma ilk kez ihracat yaptı. Yeni firmalar, ihracata 82 milyon dolarlık katkı sundu. Birim ihracat değeri ise 1,34 dolara geriledi.

TİM verilerine göre sektörel bazda 2023 ve 2024'ün Nisan ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):

1 - 30 NISANSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20232024Değişim ('24/'23)Pay(24) (%)2022 - 20232023 - 2024Değişim ('24/'23)Pay(24) (%)
I. TARIM2.551.8612.612.9762,416,034.342.69335.878.7224,516,1
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER1.650.6131.723.3284,410,522.252.40024.300.4509,210,9
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri857.103885.6313,35,411.695.76512.553.7887,35,6
Yaş Meyve ve Sebze234.939211.552-10,01,33.153.0143.490.28710,71,6
Meyve Sebze Mamulleri168.426201.20519,51,22.429.8072.598.4756,91,2
Kuru Meyve ve Mamulleri108.966115.1605,70,71.521.7191.728.16213,60,8
Fındık ve Mamulleri124.196178.75743,91,11.704.3632.071.22321,50,9
Zeytin ve Zeytinyağı84.22549.293-41,50,3727.647789.0438,40,4
Tütün58.28067.31415,50,4883.553933.5655,70,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri14.47814.416-0,40,1136.532135.907-0,50,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER274.547303.64510,61,93.778.5893.664.999-3,01,6
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller274.547303.64510,61,93.778.5893.664.999-3,01,6
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ626.702586.004-6,53,68.311.7047.913.273-4,83,6
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri626.702586.004-6,53,68.311.7047.913.273-4,83,6
II. SANAYİ13.783.98113.277.885-3,781,2180.784.505180.656.778-0,181,2
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.118.644996.561-10,96,114.581.58514.008.570-3,96,3
Tekstil ve Hammaddeleri756.466700.030-7,54,39.898.4979.478.387-4,24,3
Deri ve Deri Mamulleri145.812105.823-27,40,62.081.9411.659.666-20,30,7
Halı216.366190.709-11,91,22.601.1472.870.51710,41,3
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.2.382.8922.503.1325,015,332.428.10231.220.957-3,714,0
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri2.382.8922.503.1325,015,332.428.10231.220.957-3,714,0
C. SANAYİ MAMULLERİ10.282.4459.778.191-4,959,8133.774.818135.427.2511,260,9
Hazırgiyim ve Konfeksiyon1.496.6651.230.721-17,87,520.398.60018.324.671-10,28,2
Otomotiv Endüstrisi2.690.0242.746.0992,116,832.085.42435.570.04010,916,0
Gemi, Yat ve Hizmetleri107.98880.867-25,10,51.262.1822.186.58773,21,0
Elektrik ve Elektronik1.216.0851.200.487-1,37,315.454.55916.160.6814,67,3
Makine ve Aksamları882.562848.827-3,85,210.645.08611.320.7546,35,1
Demir ve Demir Dışı Metaller997.153919.373-7,85,613.349.90412.117.732-9,25,4
Çelik1.063.4361.208.22213,67,417.997.76515.415.157-14,36,9
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri373.567339.191-9,22,15.112.8554.478.668-12,42,0
Mücevher477.350344.290-27,92,16.197.5947.321.73018,13,3
Savunma ve Havacılık Sanayii417.252350.578-16,02,14.515.5585.397.12219,52,4
İklimlendirme Sanayii560.364509.535-9,13,16.755.2917.134.1095,63,2
III. MADENCİLİK467.161467.1930,02,96.011.0165.825.573-3,12,6
Madencilik Ürünleri467.161467.1930,02,96.011.0165.825.573-3,12,6
T O P L A M (TİM*)16.803.00416.358.055-2,6100,0221.138.215222.361.0730,6100,0
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı2.441.8202.912.65219,315,130.294.80535.287.94916,513,7
GENEL İHRACAT TOPLAMI19.244.82319.270.7060,1100,0251.433.020257.649.0222,5100,0

Kaynak: AA / Ekonomi

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