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Otomotiv ihracatında rekor: 3,8 milyar dolar

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Haziran ayında otomotiv endüstrisi 3,8 milyar dolar ihracatla ilk sırada yer aldı. Kimyevi maddeler 3,3 milyar dolarla ikinci, çelik 1,8 milyar dolarla üçüncü oldu. En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı.

Otomotiv endüstrisi, haziran ayında 3,8 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, haziran ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3,8 milyar dolarlık ihracat yaptı. En fazla ihracat yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 3,3 milyar dolarla ikinci, çelik sektörü yaklaşık 1,8 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Haziran ayında oran olarak en fazla ihracat artışı sağlayan sektör yüzde 232,5 ile gemi, yat ve hizmetleri oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 82,3'ünü gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı haziran ayında yüzde 23 artışla 17,9 milyar dolar olarak hesaplandı.

Geçen ay ihracatın yüzde 14,5'ini gerçekleştiren tarım grubunda yüzde 24,6 artışla yaklaşık 3,2 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 3,2'sini oluşturan madencilik grubunda yüzde 41,2'lik yükselişle 692,6 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke 1,8 milyar dolarla Almanya, 1,3 milyar dolarla ABD, 1,2 milyar dolarla Birleşik Krallık olarak sıralandı.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 8,6 milyar dolarla İstanbul, 2,5 milyar dolarla Kocaeli ve 1,7 milyar dolarla Bursa oldu.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2025 ve 2026'nın haziran ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):

1 - 30 HaziranSon 12 aylık
SEKTÖRLER20252026DeğişimPay(26) (yüzde)2024 - 20252025 - 2026DeğişimPay(26) (yüzde)
I. TARIM2.542.8423.167.69424,614,536.236.37736.898.3251,815,2
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER1.641.5452.140.96430,49,824.503.79924.836.7331,410,2
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri862.6641.015.24617,74,712.135.65012.137.8780,05,0
Yaş Meyve ve Sebze202.612398.45596,71,83.375.0544.366.57329,41,8
Meyve Sebze Mamulleri186.532203.0958,90,92.674.5962.530.283-5,41,0
Kuru Meyve ve Mamulleri104.642114.8629,80,51.869.3551.640.110-12,30,7
Fındık ve Mamulleri139.627242.93874,01,12.635.2652.507.987-4,81,0
Zeytin ve Zeytinyağı38.06730.889-18,90,1645.512417.265-35,40,2
Tütün99.311125.93826,80,61.020.7781.076.1635,40,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri8.0919.54017,90,0147.590160.4728,70,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER313.835332.3155,91,53.817.8794.147.0448,61,7
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller313.835332.3155,91,53.817.8794.147.0448,61,7
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ587.461694.41518,23,27.914.6987.914.5480,03,3
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri587.461694.41518,23,27.914.6987.914.5480,03,3
II. SANAYİ14.591.64017.944.25123,082,3188.767.023198.831.9085,382,0
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER946.8961.156.57522,15,313.882.02413.597.640-2,05,6
Tekstil ve Hammaddeleri691.163841.99621,83,99.606.2509.381.317-2,33,9
Deri ve Deri Mamulleri90.354109.54521,20,51.493.4331.410.523-5,60,6
Halı165.379205.03424,00,92.782.3412.805.8000,81,2
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.2.594.5373.290.28126,815,130.697.77533.211.7478,213,7
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri2.594.5373.290.28126,815,130.697.77533.211.7478,213,7
C. SANAYİ MAMULLERİ11.050.20713.497.39522,161,9144.187.224152.022.5215,462,7
Hazırgiyim ve Konfeksiyon1.195.4681.375.78915,16,317.333.73616.628.114-4,16,9
Otomotiv Endüstrisi3.405.0803.837.09012,717,639.483.33542.381.2867,317,5
Gemi, Yat ve Hizmetleri84.044279.413232,51,31.899.5652.896.56452,51,2
Elektrik ve Elektronik1.274.5311.664.60230,67,617.154.65518.537.3358,17,6
Makine ve Aksamları797.325918.14315,24,210.916.80411.440.7384,84,7
Demir ve Demir Dışı Metaller967.6491.361.87140,76,212.818.36813.996.2239,25,8
Çelik1.430.2381.750.27622,48,016.465.68316.670.6451,26,9
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri365.426420.12815,01,94.347.3864.550.5614,71,9
Mücevher379.389448.07018,12,18.996.0596.488.239-27,92,7
Savunma ve Havacılık Sanayii619.545802.81029,63,77.454.42211.068.67948,54,6
İklimlendirme Sanayii531.512639.20320,32,97.317.2117.364.1360,63,0
III. MADENCİLİK490.380692.55941,23,26.030.8866.781.12712,42,8
Madencilik Ürünleri490.380692.55941,23,26.030.8866.781.12712,42,8
T O P L A M (TİM*)17.624.86121.804.50523,7100,0231.034.285242.511.3605,0100,0
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı2.843.2063.135.77010,312,635.871.17435.428.464-1,212,7
GENEL İHRACAT TOPLAMI20.468.06724.940.27521,8100,0266.905.459277.939.8234,1100,0

Kaynak: AA / Mücahit Enes Sevinç
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