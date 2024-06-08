OSTİM Teknik Üniversitesi ve Bozankaya AŞ'den Öğrencilere İşbirliği Fırsatı

Ostim Teknik Üniversitesi ile Bozankaya AŞ'nin üniversite-sanayi işbirliği kapsamında geliştirdiği projeyle mühendislik alanında eğitim gören öğrenciler bir yandan elektrikli otobüs üretiminde görev alırken diğer yandan kazandıkları tecrübelerle kariyer basamaklarını çıkıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, son dönemde üniversiteler ile sanayi kuruluşları arasındaki temaslar yeni işbirliği kapılarını açıyor. Bu kapsamda, OSTİM Teknik Üniversitesi ile Bozankaya AŞ de ortak proje geliştirdi.

Üniversitedeki öğrencilerin pratik bilgilerini uygulamaya dökmelerini sağlamak amacıyla başlatılan projeyle geleceğin mühendisleri elektrikli otobüs üretiminde görev almaya başladı. Öğrenciler, firmanın sağladığı teknik destek ve imkanlarla sıfırdan bir elektrikli otobüsün tasarım ve üretim aşamalarında rol üstleniyor. Bu sayede öğrenciler, elektrik motorlarından batarya teknolojilerine, güç elektroniğinden mekaniğe kadar farklı konulardaki uygulamalarla tecrübe kazanıyor. Proje kapsamında üretilen elektrikli otobüsler de yurt içinde ve dışında hizmet veriyor.

"Mezunlarımız deneyimli olarak iş hayatına adım atıyorlar"

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Murat Yülek, AA muhabirine, projenin sağladığı katkıları anlattı.

Üniversite olarak sanayi firmalarıyla işbirliği içinde eğitim verdiklerini belirten Yülek, bunun neticesinde öğrencilerin teorik eğitimin yanı sıra pratik alanda da bilgi sahibi olma fırsatı yakaladıklarını söyledi. Yetkinlik bazlı eğitim modelini benimsediklerini vurgulayan Yülek, "Mezunlarımız deneyimli olarak iş hayatına adım atıyorlar. Öğrencilerimiz birinci sınıftan itibaren şirket veya kurumlarda müfredatın bir parçası olarak eğitim görmeye başlıyorlar. Gençler, eğitimleri sırasında sadece teorik bilgileri almakla kalmıyorlar, aynı zamanda profesyonel alanlarda çalışarak iş deneyimi kazanma fırsatı buluyorlar." dedi.

Proje kapsamında öğrencilerden büyük kısmının daha mezun olmadan iş bulma fırsatı yakaladıklarına dikkati çeken Yülek, bu tarz işbirliği çalışmalarının evrimleşerek devam edeceğini bildirdi.

Hem iş hem eğitim

Bozankaya AŞ Üretim Grup Müdürü Can Emre Öz, firma olarak elektrikli otobüs ve tramvay gibi ulaşım araçları ürettiklerini belirterek, "OSTİM Teknik Üniversitesi ile yaptığımız işbirliğiyle öğrenciler burada sektöre yönelik pratik bilgilerini artırıyorlar. Öğrenciler, elektrikli otobüslerin üretim, satış ve servis hizmetleri kısmında aktif rol alıyorlar." ifadelerini kullandı.

Doğrudan son teknolojiyi kullanarak elektrikli otobüs ürettiklerini vurgulayan Öz, tüm otobüslerin güncel elektrikli araç standartlarına uygun olarak modern şekilde imal edildiğini anlattı.

Öz, araçların şasesinden boyasına kadar tüm parçalarını ürettikleri bilgisini vererek, şöyle konuştu:

"Son zamanlarda özellikle raylı sistem araçlarımızın yüzde 70'lik kısmını Romanya ve İtalya başta olmak üzere diğer ülkelere ihraç ediyoruz. Satış sonrasında herhangi bir tadilat gereksinimi durumunda teknik personelimizi doğrudan aracın bulunduğu konuma göndererek yerinde müdahale ediyoruz. Kendi uzman personelimizle aracı kullanacak kişilere de eğitim veriyoruz."

"Birinci önceliğimiz öğrencilerin üretim kültürünü almaları"

Proje kapsamında üniversiteyle işbirliği kuran bir diğer şirket EMGE Elektromekanik Geliştirme Endüstrisi AŞ oldu.

Şirketin Başkan Yardımcısı Müge Ertuğ Güzel, OSTİM Teknik Üniversitesinden aldıkları öğrencileri üretim hatlarında çalıştırdıklarını söyledi. Güzel, "Birinci önceliğimiz öğrencilerin üretim kültürünü almaları, bir iş kültürüne ve iş disiplinine sahip olmaları. Sadece üniversitelerle değil, mesleki liseleriyle meslek yüksek okullarıyla da çalışmalarımız devam ediyor. Biz bunu bir sosyal sorumluluk projesi olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Proje kapsamında istihdam edilen OSTİM Teknik Üniversitesi 4. sınıf öğrencisi Eren Özer de verilen eğitimin ve derslerin mezuniyet sonrası için önemli bir kazanım olduğunu söyledi. Özer, şunları kaydetti:

"Toplamda 7 dönem iş yeri eğitimi dersi aldım. Farklı firmalarda staj yapma imkanı buldum. Özellikle geleceğin teknolojisi için elektrikli araba ve yapay zeka konularında doğrudan sahada deneyim kazanma fırsatı buldum. Eğitim alırken teorik bilgileri pratiğe dökebilmek bizler için önemli bir fark oluşturmamızı sağlıyor. Birçok projede çalışma imkanı bulmuş olduk."