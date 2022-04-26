Osmaniye Ticaret Borsası
AA - Muzaffer Çağlıyaner - Ekonomi
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Osmaniye Ticaret Borsası'nda iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 35 liradan satıldı.
Osmaniye Ticaret Borsası'nda iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|İç yer fıstığı
|Kg
|11,00
|35,00
|Kabuklu yer fıstığı
|Kg
|7,50
|16,70
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Ekonomi
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