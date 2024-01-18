OSİAD Üyeleri Mehmet Atılgan'ı Başkan Seçti

OSİAD üyeleri, tek listenin yer aldığı Genel Kurulda, sanayici ve iş insanı Mehmet Atılgan'ı oy birliği ile başkan seçti.

Antalya Organize Sanayi İş İnsanları Derneği (OSİAD) 23'üncü Olağan Genel Kurulu, Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında gerçekleşti. Tek listenin yer aldığı Genel Kurulda, tüm üyelerin oyuna alan sanayici ve iş insanı Mehmet Atılgan, OSİAD'ın yeni Başkanı oldu. Gonca Demirci, Funda Çelik, Aysun İnal, Evren Akbağ, Burçin Ekici ve Bora Sinanoğlu da OSİAD'ın yeni Yönetim Kurulu Üyeleri olarak göreve başladı.

Divan Başkanlığını Ali Eroğlu'nun yaptığı Genel Kurul, 2021, 2022, 2023 yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bilanço, Gelir ve Gider Raporlarının ibrası ile başladı. Dernek Tüzüğünün iki maddesinde değişikliğe giden dernek üyeleri, yeni yönetimin görev süresini 2 yıldan 3 yıla çıkarırken, Tüzükte halen Antalya Organize Sanayi İş Adamları Derneği olarak geçen dernek adını, cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek için Antalya Organize Sanayi İş İnsanları Derneği olarak tescil etti. Genel Kurul, Denetim Kurulu ile Haysiyet Divanının asil ve yedek üyelerin seçimi ve Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu'na (BAKSİFED) delege seçiminin ardından sona erdi.

"Müjdeli haber"

Genel Kurulun açılış konuşmasını yapan Önceki Dönem Başkanı Erdal Kılıç, görev süreleri boyunca pandemi ve deprem gibi büyük felaketlerin yaşandığını, bu nedenle de planladıkları birçok etkinlik ve projeyi hayata geçirme fırsatı bulamadıklarını söyledi. Bu felaketlerin yol açtığı olumsuzlukları gidermek için büyük bir özveri ile çalıştıklarını ifade eden Kılıç, yeni Başkan ve Yönetimine başarı dileklerinde bulundu. Erdal Kılıç'ın ardından söz alan Antalya OSB ve ATSO Başkanı Ali Bahar, yeni sanayi alanları oluşturmak, hem Antalya OSB'yi hem de sanayi üretimini büyütmek için sonuç odaklı çalışmalar yürüttüklerini, çok yakın bir zamanda Antalya'ya müjdeli bir haber vereceklerini aktardı.

"Birlik ve beraberlik vurgusu"

Oy birliği ile OSİAD'ın yeni başkanı olan Mehmet Atılgan ise "Böylesine birlik dolu bir günde sizlerle birlikte olmanın gururu ile ekibim adına hepinize bizlere göstermiş olduğunuz güven ve destekten dolayı teşekkür eder, yeni dönemin hepimiz için hayırlı uğurlu olmasını dilerim" dedi. Genel Kurulu ATSO ve Antalya OSB Başkanı Ali Bahar'ın yanı sıra Korkuteli OSB Başkan Vekili Osman Bahçe, Genç Organize Sanayi Derneği Başkanı Nazlı Can Delibaş, ATSO Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Pakalın, Mustafa Yayla, Bölge Müdürü İlhan Metin, dernek üyeleri ve bölge sanayicileri katıldı. - ANTALYA