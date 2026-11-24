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Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Avrupa Birliği'nin (AB) hibrit otomobil ithalatına yönelik geçici korunma tedbirine ilişkin olarak, Türkiye otomotiv sanayisine yönelik kısıtlayıcı uygulamaların yalnızca ülke açısından değil, Avrupa otomotiv sanayisinin rekabet gücü ve bütünleşik üretim ve tedarik zincirlerinin sürdürülebilirliği açısından da riskler barındırdığını değerlendirdiklerini bildirdi.

OSD'den yapılan açıklamada, Avrupa Komisyonunun 30 Ekim'de hibrit otomobil ithalatına yönelik korunma tedbiri soruşturması başlattığı hatırlatılarak, bugün AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ve 200 günlük dönemi kapsayan geçici korunma tedbirinin devam eden soruşturma sürecinin bir parçası olduğu belirtildi.

Söz konusu tedbirin, Sanayi Hızlandırma Yasa Tasarısı (Industrial Accelerator Act-IAA) kapsamında da yakından takip edilen AB'nin sanayi ve ticaret politikalarında giderek belirginleşen korumacı yaklaşımın önemli bir yansıması olarak görüldüğü ve endişe verici bulunduğu aktarılan açıklamada, IAA kapsamında gündeme gelen düzenlemelerin sanayi üzerindeki olası olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, bugün açıklanan tedbirin çok daha kısa vadede Türkiye otomotiv sanayisinin Avrupa pazarına yönelik ihracatını baskılayabilecek önemli bir adım niteliğinde olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"2025 yılında 41,5 milyar dolarlık ihracata imza atan Türkiye otomotiv endüstrisi, bu ihracatın 30,1 milyar dolarlık bölümünü, diğer bir ifadeyle yüzde 72,5'ini AB ülkelerine gerçekleştirmiştir. Gümrük Birliği çerçevesinde Avrupa otomotiv değer zincirinin ayrılmaz bir parçası haline gelen Türkiye otomotiv sanayisi, uzun yıllardır Avrupa otomotiv sanayisinin küresel rekabet gücüne önemli katkılar sağlamaktadır.

Bu çerçevede, Türkiye otomotiv sanayisine yönelik kısıtlayıcı uygulamaların yalnızca ülkemiz açısından değil, Avrupa otomotiv sanayisinin rekabet gücü ve bütünleşik üretim ve tedarik zincirlerinin sürdürülebilirliği açısından da riskler barındırdığını değerlendiriyoruz."

Soruşturmanın temel gerekçelerinin Türkiye otomotiv sanayisinin gerçekleri ve ihracat dinamikleriyle örtüşmediği belirtilen açıklamada, verilerin AB'nin hibrit otomobil ithalatındaki hızlı artışın temel kaynağının Türkiye olmadığını ve Türkiye'nin AB'ye yönelik hibrit otomobil ihracatındaki artışın AB hibrit otomobil pazarındaki büyümenin oldukça altında kaldığını ortaya koyduğu bildirildi.

Türkiye'nin AB'ye yönelik hibrit otomobil ihracatının birim değerlerinin de düşük fiyat kaynaklı rekabet baskısına işaret etmediği kaydedilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Mevcut veriler, Türkiye menşeli ithalatın AB otomotiv sanayisinde ciddi zarara veya ciddi zarar tehdidine yol açtığı yönünde bir değerlendirmeyi desteklememektedir. Dolayısıyla soruşturma sürecinde ithalat dinamiklerinin ülkeler bazında değerlendirilmesi, Türkiye ile AB arasındaki karşılıklı faydaya dayalı ticaret ilişkilerinin ve uzun yıllara dayanan güçlü sanayi entegrasyonunun dikkate alınması büyük önem taşımaktadır."

Açıklamada, kritik hususun soruşturmanın nasıl sonuçlanacağı ve Türkiye'ye yönelik kısıtlamanın uzun süreli bir uygulamaya dönüşüp dönüşmeyeceği olduğu vurgulandı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, AB'nin Türkiye menşeli, soruşturma kapsamındaki hibrit otomobil ithalatının 2025'te 199 bin, Temmuz 2025-Haziran 2026 döneminde ise 207 bin adet seviyesinde gerçekleştiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1 Aralık 2026 tarihinde yürürlüğe girecek 200 günlük geçici korunma tedbiri kapsamında ise Türkiye'ye toplam 126 bin 320 adetlik kota tahsis edilmiştir. Geçici korunma tedbiri kapsamında, Türkiye'ye tahsis edilen kota miktarı ve uygulama koşulları, sanayimiz açısından önemli operasyonel zorluklar yaratacak ve ihracatımızın büyümesini kısıtlayacaktır. Bununla birlikte, benzer bir uygulamanın uzun süreli hale gelmesi ise otomotiv sanayisinin uzun vadeli yatırım, üretim ve ihracat planları açısından çok daha ciddi riskler barındırmaktadır."

OSD üyeleri 2025'te yaklaşık 1,2 milyar dolarlık yatırıma imza attı

Son 10 yılda 10 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştiren OSD üyelerinin yalnızca 2025'te yaklaşık 1,2 milyar dolarlık yatırıma imza attığı aktarılan açıklamada, Türkiye otomotiv sanayisinin küresel otomotiv sanayisinde yaşanan teknolojik dönüşüme uyum sağlamak ve rekabet gücünü korumak üzere elektrifikasyon alanında önemli yatırımlar gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeye devam ettiği belirtildi.

Hibrit araç teknolojilerinin de bu dönüşüm sürecinde ve karbon emisyonlarının azaltılmasında önemli rol oynadığı vurgulanan açıklamada, "Avrupa Birliği'nin karbonsuzlaşma hedefleriyle de uyumlu olarak gerçekleştirilen elektrifikasyon yatırımlarının korumacı ticaret politikaları nedeniyle sekteye uğrama riski, ortak dönüşüm hedeflerimiz açısından da endişe vericidir." ifadesi kullanıldı.

Türkiye otomotiv sanayisinin elektrifikasyon alanında gerçekleştirdiği yatırımlar ve devreye alınan yeni model projeleri neticesinde gelecek yıllarda Avrupa pazarına yönelik hibrit otomobil üretim ve ihracatında önemli artış öngörüldüğü bildirilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Dolayısıyla geçmiş dönem ihracat verileri esas alınarak belirlenen kotaların gelecekteki üretim ve ihracat potansiyelimizi karşılamakta yetersiz kalması söz konusu olabilecektir. Geçmiş ihracat performansımızın gelecekteki büyümemizi sınırlandıran bir unsur haline gelmesi, gerçekleştirilen yatırımların ekonomik sürdürülebilirliği, kapasite kullanım oranları, istihdam ve yeni yatırım kararları açısından risk oluşturmaktadır."

OSD'nin Avrupa Komisyonunun başlattığı soruşturma sürecine taraf olduğu ve verilerle desteklenen sanayi görüşünü ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, bakanlıklarla koordinasyon içerisinde sürecin yakından takip edilmeye, sanayinin görüş ve beklentilerinin Avrupa Komisyonu nezdinde paylaşılmaya devam edileceği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öncelikli beklentimiz, soruşturma sonucunda Türkiye'nin kendine özgü koşullarının, Gümrük Birliği'nden kaynaklanan özel konumunun ve Avrupa otomotiv sanayisi ile güçlü entegrasyonunun dikkate alınarak olası bir nihai korunma tedbirinin kapsamı dışında tutulmasıdır. Bunun mümkün olmaması durumunda ise Türkiye'ye yönelik olası bir kota uygulamasının geçmiş ihracat verileriyle sınırlı kalmamasını, gerçekleştirilmiş yatırımların, yeni model projelerinin ve gelecek dönem üretim ve ihracat planlarının mutlaka dikkate alınmasını bekliyoruz."

Kaynak: AA