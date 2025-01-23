OSBÜK, Anadolu'da Dijital Dönüşüm İçin 2 Bin Dijital Elçi Yetiştirdi

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Osb'lerin dijital dönüşümüne rehberlik yapacak 2 bin dijital elçi yetiştirdiklerini belirterek, "Bu çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Anadolu Organize Sanayi Bölgeleri İstişare Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Ankara Grand Mercure Otel'de gerçekleştirildi.

Kütükcü, burada yaptığı konuşmada, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Anadolu'daki 309 OSB ile bir araya geldiklerini ifade eden Kütükcü, "Anadolu'daki OSB'lerimiz, OSB'lerimizin tamamındaki 68 bin fabrikanın 35 binine yani yüzde 51'ine ev sahipliği yapıyor. Türkiye'de 1 milyar 323 milyon 560 bin metrekarelik toplam OSB alanımızın 1 milyar 26 milyon 520 bin metrekaresi, yani yüzde 77,5'i Anadolu'daki şehirlerimizde yer alıyor." diye konuştu.

OSB'lerin istihdama 2 milyon 712 bin kişilik katkı yaptığını belirten Kütükcü, buraların ayrıca ülkenin sanayileşmesinde lokomotif rol oynadığını anlattı.

Kütükcü, Anadolu'yu sanayileştirmenin Türkiye'yi sanayileştirmek anlamına geldiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Anadolu'yu sanayileştirmek sadece tarım ekonomisiyle değil, aynı zamanda sanayi üretimiyle büyüyen, dünyayla rekabet eden bir Türkiye inşa etmek demektir. Son 5 yılda Anadolu'da 66 yeni OSB kuruldu. Anadolu başta olmak üzere 81 ilimizin tamamında OSB'lerde üretime kazandırılmamış tek bir parsel bile bırakmamamız gerekiyor."

"2 bin dijital elçi yetiştirdik"

Kütükcü, yeni OSB Uygulama Yönetmeliği'ne de değinerek, yönetmelikle OSB'lerde kamulaştırma, altyapı ve tahsis süreçlerine hız kazandıracak düzenlemelerin hayata geçirildiğini söyledi.

Çevreye duyarlı, enerji verimliliği yüksek ve dijitalleşmiş sanayi altyapısına sahip olmanın önemine dikkati çeken Kütükcü, şu ifadeleri kullandı:

"Yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm konusunda önemli uygulamalar, teşvik mekanizmaları aralıksız hayata geçirildi. OSBÜK bünyesindeki ihtisas kurullarımızı çalıştırıyor, eğitimlerimizi, bilgilendirme toplantılarımızı ve işbirliklerimizi aralıksız geliştiriyoruz. Kurduğumuz OSBÜK Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Merkezi'mizde, OSB'lerimizin ikiz dönüşümüne rehberlik etmeye hazırlanıyoruz. OSB'lerimizin dijital dönüşümüne rehberlik yapacak 2 bin dijital elçi yetiştirdik. Bu çalışmalarımız devam edecek. Çeşitli kurum ve kuruluşlarımızla protokoller imzalayarak, sanayi işletmelerimizin dönüşüm süreçlerini finanse etmelerine destek olacak mekanizmalara öncülük etmeye devam ediyoruz. Hedefimiz Cumhuriyet'imizin ilk yüzyılında olduğu gibi, ikinci yüzyılında da Türk sanayisine lokomotiflik yapma vizyonumuzu geliştirerek sürdürmek. "