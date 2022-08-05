OSBÜK 20. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Türkiye'deki 374 organize sanayi bölgesinin çatı kuruluşu Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun (OSBÜK) "20. Olağan Genel Kurulu" gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konferans Salonu'nda düzenlenen Genel Kurul, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü'nün katılımıyla yapıldı.

Altunyaldız, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin üretim, istihdam, büyüme ve ihracat verilerinin ülkenin son dönemdeki başarılarını gösterdiğine vurgu yaptı.

Türk iş dünyasının dünyanın dört bir yanında iş yaptığına işaret eden Altunyaldız, tüm dünyada tedarik, üretim ve ticaretin parametrelerinin değiştiğini, yeşil dönüşümle birlikte yeni bir sanayileşme kurgusuna gidildiğini söyledi.

Altunyaldız, 2026'da sınırda karbon vergisinin başlayacağını anımsatarak, "Bunun ekonomimize maliyetinin 8-10 milyar dolar civarında çıkacağı tahmin ediliyor. Bunu içeride tutma noktasında çalışmalarımızı yapmak ve karbon vergisine tabi olmayacak şekilde yeşil dönüşümü gerçekleştirmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle yenilenebilir enerjide önemli mesafe alındığını dile getiren Altunyaldız, bu konuda daha da hızlanılması gerektiğini söyledi.

Altunyaldız, uluslararası doğrudan yatırımların yeşil dönüşümünü gerçekleştiren ülkelere kayacağına işaret ederek, bu dönüşümde asla geri kalınmaması gerektiğini anlattı.

Türkiye'nin küresel anlamda tedarik ve üretim merkezi olabilecek güçte olduğunu ifade eden Altunyaldız, "Sanayi için daha fazla arazi üretmeye devam etmek durumundayız. Yatırım iklimini daha da geliştirmeye, büyütmeye devam etmek zorundayız. Tüm bakanlıklarımızla ve iş dünyamızla yakın çalışarak gerekli düzenlemeleri yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Altunyaldız, Türkiye'nin yapılan çalışmalarla, gelecek dönemde paradigmaların yeniden yazıldığı dünya düzeninin kurucusu ülkelerden biri olacağını vurguladı.

"Sanayicilerimizi dünyaya açacak mekanizmalar için çalışıyoruz"

Büyükdede, Türkiye'nin 2023'te yüksek gelir grubundaki ülkeler arasında olma hedefinde Osb'lerin üretim ve istihdamlarıyla önemli bir rol üstlendiğini kaydetti.

Türkiye'nin toplam yüzölçümünün yüzde 0,35-0,40'ının sanayi alanı olduğunu ifade eden Büyükdede, "Hedefimiz önümüzdeki 10 yılda Türkiye'nin yüzde 1'i olan 750 bin hektarı ülke sanayisine kazandırmak. Bu her yıl ortalama 30-35 bin hektar alanın çeşitli alanlardan sanayiye geçmesi demek." diye konuştu.

Büyükdede, yüzde 1 hedefi için Türkiye'de yer probleminin olmadığını ancak bu alanların koordineli bir şekilde planlanması gerektiğini belirterek, birçok bölgede sanayi alanları fiyatlarının yükselmesinin yeterince sanayi alanı üretilmemesinden kaynaklandığını vurguladı.

Bakanlık olarak Osb'lerin her türlü sorunuyla yakından ilgilendiklerini anlatan Büyükdede, "Sorunların çözümü için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Günümüz koşullarına uygun olarak güncellenen mevzuatımızla, sanayicilerimize dünya standartlarında yatırım ortamını sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Büyükdede, sadece OSB kurmanın yeterli olmadığına dikkati çekerek, sanayicilerin dünyaya açılmasını sağlayacak mekanizmaların kurulmasında da çalıştıklarını, ülke sanayisini hem nitelik hem nicelik olarak geliştirmeye devam edeceklerini vurguladı.

"Karbon ayak izi ölçecek sistemi devreye alacağız"

Hisarcıklıoğlu, son dönemde firmaların uygun koşullarda finansmana erişim konusunda yaşadığı sorunları gündeme getirdiklerine işaret ederek, yeşil dönüşümün de sanayiciler için risk ve fırsatlar içerdiğinden bahsetti.

Yeşil dönüşümün, yeni bir Gümrük Birliği süreci olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Bizler de ya bu değişimin içinde olacağız, ya da dışında kalacağız. TOBB olarak bu konuyu çok önemsiyoruz. Sektörlerimizin, yeşil dönüşümü bir fırsat olarak değerlendirmesini ve rakiplerinin bir adım önüne geçmesini bekliyoruz. Firmalarımız yeşil dönüşüme hazır olmazsa geleceğin kaybedenleri içinde olacak." değerlendirmesini yaptı.

Hisarcıklıoğlu, bu gibi bir dönüşümün, kamunun desteği olmadan gerçekleşmeyeceğinin altını çizerek, kamu kurumlarının dönüşüm için gerekli regülasyonları hayata geçirmesi gerektiğini söyledi.

TOBB olarak, sanayicilerin yanında olmaya devam ettiklerini kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Yeşil mutabakat sürecine uyum için, karbon ayak izi ölçümü yapacak bir sistemi çok yakında devreye sokacağız." dedi.

Hisarcıklıoğlu, sanayicilerin daha fazla üretmek, yatırım ve ihracat yapmak istediğine dikkati çekerek, bürokratik engellerin kaldırılmasını sanayicilerin önünün açılması gerektiğini dile getirdi.

Sanayinin en büyük maliyet kalemlerinden birinin enerji olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, OSB'lerde GES kurulmasını sağlayacak düzenlemenin çıkarılması konusunda da destek talep etti.

"Yeni kapasitelere ihtiyaç var"

Kütükcü ise üretimde, istihdamda ve ihracatta salgın öncesi dönemin üzerine çıkıldığına işaret ederek, OSB'lerin bu alanlarda Türkiye'nin taşıyıcı kolonlarından olduğunu söyledi.

OSB'lerin 2021'i yüzde 12,7 üretim artışıyla tamamladığını anlatan Kütükcü, "2022'nin ilk 6 ayında ise yüzde 1'in üzerinde üretim artışıyla yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

Kütükcü, son 2 yılda OSB'lerde yatırımcılara 5 binin üzerinde yeni sanayi parselinin tahsis edildiğini belirterek, "OSB'lerimiz son 2 yılda, 400 bin kişiye yeni istihdam sağladı. Böylece toplam 2 milyon 495 bin istihdamla tarihimizin en yüksek istihdam rakamına ulaştık. 2023 için koyduğumuz 2,5 milyon istihdam hedefimize de inşallah bu tarihten önce ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

OSB'lerdeki yenilenebilir enerji yatırımlarının 1053 megavatı GES olmak üzere toplam 1494 megavatı aştığına dikkati çeken Kütükcü, hedeflerinin bu rakamı 2030'a kadar en az 2 katına çıkarmak olduğunu vurguladı.

Kütükcü, Türkiye'de kapasite kullanım oranlarının yüzde 78'in üzerine çıktığını, üretimdeki OSB'lerin doluluk oranının ise yüzde 88 olduğunu belirterek, yeni yatırımlara ve yeni kapasitelere ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Destek bekledikleri konulara da değinen Kütükcü, OSB'lerin kuruluş ve yer seçimi süreçlerinde bürokrasinin azaltılmasını ve kamulaştırma işlemlerinde sürelerin kısaltılmasını talep etti.

Konuşmaların ardından 20. Olağan Genel Kurul'da OSBÜK Yönetim ve Denetim kurulları ibra edilirken, Kuruluşun 2023 yılı çalışma programı ile bütçesi karara bağlandı.