Orta Karadeniz'de Yeşil OSB Sertifikasyon Süreci Başlıyor

Orta Karadeniz Bölgesi'ndeki faal 21 organize sanayi bölgesi (OSB) için Yeşil OSB Sertifikasyon süreci 6 Mayıs itibarıyla başlayacak.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) yönetim kurulu toplantısı Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında, Amasya Valisi Önder Bakan'ın ev sahipliğinde, Çorum Valisi Ali Çalgan, Tokat Valisi Abdullah Köklü ve kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda devam etmekte olan bölgenin ajans mali destek programları ile ilgili genel bir değerlendirme yapıldı. 2025 yılı fizibilite programına katma değerli üretim ve turizm temalarında yapılan başvurular karara bağlandı. 2025 yılı Mart ayının sonunda yayınlanan 2030 Sanayi Strateji Belgesi çerçevesinde bölgenin hayata geçirilebilecek proje başlıkları istişare edildi. 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Belgesi, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda hazırlanmış, sanayi üretimi ile teknolojide bağımsızlığı temin etmeyi ve Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'yi yüksek teknolojili ürün üretimi ve ihracatında lider ülkelerden biri konumuna taşımayı hedefliyor. 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Belgesi, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji ekosistemini daha yüksek katma değer üreten, inovasyon odaklı, dijital ve yeşil dönüşümünü tamamlamış bir yapı haline getirmeye odaklanıyor.

Toplantıda görüşülen konular

2030 Sanayi Strateji Belgesi'nde özel bir başlıkta ele alınan Yeşil Dönüşüm başlığı da toplantının gündem maddeleri arasında yer aldı. Ekonomik büyümenin çevreye zarar vermeden de sağlanabileceği düşüncesi yeşil ekonomi kavramını ortaya çıkardı. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Türk Standartları Enstitüsü Karadeniz Bölge Koordinatörlüğü iş birliğinde hayata geçirilecek Yeşil Organize Sanayi Bölgesi Sertifikasyon Projesi Eğitim ve Danışmanlık Programı hakkında istişarelerde bulunuldu.

Türkiye'de olduğu gibi bölgemizde de üretimin lokomotifi olan organize sanayi bölgelerinin sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda "sürekli gelişim" prensibi benimsenerek uluslararası standartlara ulaştırması için yönetim ve izleme kapasitelerinin güçlendirilmesi, çevresel etkilerinin azaltılması amacıyla sürdürülebilir kaynak ve atık yönetim araçlarının uygulanması, iklim değişikliğiyle ilişkili risklerin yönetilmesi, sosyal paydaşların hak ve ihtiyaçlarının gözetilerek sosyal performansın iyileştirilmesi ve işletmelerin ekonomik verimliliklerinin artırılması hususunda bölge ölçeğinde yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Yeşil OSB Sertifikasyon süreci

24 Nisan 2025 tarihinde bölge OSB'leri ve TSE yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirilen webinar ile duyurulan program kapsamında TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi gerçekleştirildi. Yeşil OSB Sertifkasyon sürecinin 6 ön kriterinden biri olan OSB yönetimlerinin TS EN ISO 14001 ve TS EN ISO 50001 standartlarından belgelendirilmiş olması şartını sağlamaya yönelik program bölgede faal bulunan 21 OSB için 6 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla başlatılacak.

21-23 Mayıs'ta TS EN 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi, 24-26 Haziran'da TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Eğitimi, 2-4 Eylül'de TS EN ISO 19011 Entegre İç Tetkik Eğitimi gerçekleştirilecek. 8-12 Eylül ve 20-24 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenecek çalıştaylar ile 21 OSB'de toplam 84 belge ile sürecin tamamlaması sağlanacak. Orta Karadeniz Bölgesi'nde Yeşil OSB süreçleri için gerekli OKA tarafından sağlanacak fizibilite, teknik ve mali destekler plan dahilinde ajans tarafından devreye alınarak bölgedeki üretimin dönüşümüne ve rekabet düzeyinin artmasına katkı sağlanmış olacak. - AMASYA