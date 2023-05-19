Ordu'da Salep Hasadı Başladı

ORDU'da 3 yıl önce 15 ilçede ekimi gerçekleştirilen salep için üreticiler bahçeye girerek, hasadına başladı. Hasat sezonundan memnun olduğunu belirten salep üreticisi Ali Yücel Alan, 'Üretimini yaptığımız salep tomurlarının kilogram fiyatı 700-800 TL'ye alıcı buluyor' dedi.

Ordu'da fındık üreticilerine ek gelir sağlanması amacıyla farklı ürünlerin yetiştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce hayata geçirilen 'Salep Üretiminin Yaygınlaştırılması' projesi ile birlikte 2020 yılında Akkuş, Altınordu, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kumru, Korgan, Perşembe, Ulubey ve Ünye ilçeleri olmak üzere 15 ilçede salep dikildi. 3 yıl önce 2 üreticiyle başlayıp bugüne kadar 64 üreticinin yetiştiriciliğini yaptığı saleplerin hasadına başlandı.

'HER GEÇEN GÜN ÜRETİMİMİZİ ARTIRDIK'

Ünye ilçesinde salep üreten ve hasat için bahçeye giren Ali Yücel Alan, sezondan memnun olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür eden Alan, 'Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 yıl önce başlatılan salep üretimi için başvuruda bulunmuştuk. Geldiğimiz noktada Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile her geçen gün üretimimizi artırdık. 2020 yılında 50 metrekare alan üzerinde başladığımız ekim sahamız bugün 800 metrekareye kadar çıkarttık. Ürettiğimiz ürünlerin satılması konusunda hiç sıkıntı yaşamıyoruz. Üretimini yaptığımız salep tomurlarının kilogram fiyatı ise 700-800 TL'ye alıcı buluyor ' diye konuştu. (DHA)