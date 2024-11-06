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Ordu'da Kivi Hasadı Başladı

Ordu'da Kivi Hasadı Başladı
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Ordu'da kivi üreticileri, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescili alan Ordu kivisinin hasadına başladı. Vali Muammer Erol, hasada katılarak üreticilere bereketli bir sezon diledi. 2023 yılında kivi rekoltesinin 8 bin 600 ton olacağı ve 300 milyon lira ekonomik katkı sağlanacağı tahmin ediliyor.

Ordu'da kivi üreticileri hasat için bahçelere girdi.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak da tescillenen Ordu kivisinin yeterli olgunluğa ulaşmasının ardından hasadına başlandı.

Vali Muammer Erol, beraberindeki İl Tarım ve Orman Müdür Kemal Yılmaz ile Altınordu ilçesine bağlı Kökenli Mahallesi'nde üretici Tarık Tercan'ın bahçesinde kivi hasadına katıldı.

Bahçede bir süre kivi hasat eden Erol, üreticilere bereketli bir sezon diledi.

Yılmaz ise kivi yetiştiriciliğinin, Ordu'da fındığın yanında ek gelir getirici ürünler arasında en önemlisi olduğunu söyledi.

Ordu'da 30 yıl önce başlanan kivi üretiminin devlet destekleriyle yaygınlaştığını belirten Yılmaz, "Özellikle sahil ve orta kesiminde yer alan bahçelerimiz üreticilerimize ciddi manada gelir sağlamaktadır. Kivi birim alan getirisi yüksek olan, aynı zamanda pazar problemi bulunmayan bir üründür." dedi.

Yılmaz, bu yıl kivi rekoltesinin 8 bin 600 ton gerçekleşmesini beklediklerine işaret ederek, "Böylece ilimiz ekonomisine bu yıl yaklaşık 300 milyon lira katkı sağlanmış olacak. Yeni tesis bahçelerimizin de tam verime geçmesiyle rekoltemizin 12 bin tonun üzerine çıkması hedeflenmektedir." diye konuştu.

Yılmaz, 2019'da coğrafi işaret alınan Ordu kivisinin kendine has aroması ve depo ömrünün uzun oluşuyla öne çıktığını da sözlerine ekledi.

Bahçesinde 4 yıl önce kivi yetiştirmeye başladığını anlatan üretici Tarık Tercan da 5 dönümde 3 ton kivi aldığını, ilerleyen yıllarda hedefinin 20 tona ulaşmak olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Ekonomi
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