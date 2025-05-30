Ordu'da Kadınlar Çilek Hasadıyla Aile Ekonomilerine Katkı Sağlıyor

Ordu'da üretimi yapılan çilekte hasadın büyük bir kısmını yapan kadınlar, yılın yarısını tarlada geçirerek, aile ekonomilerine ciddi katkı sağlıyor.

Ordu'da bir süredir üretimi yapılan çilekte rekolte yıllık yaklaşık bin 500 tona ulaşırken, hasat zamanı ise başladı. Kendine has aroması ve lezzeti ile Altın Ordu ilçesinin Kayabaşı Mahallesi'nde üretimi yapılan çilekler, kadınlar için ciddi bir ekonomik gelir kapısı oluyor.

Yılın yarısını çilek tarlasında geçiriyorlar

Kadınlar, mayıs ayı içerisinde başlayan ve kasım ayına kadar devam eden çilek hasadında çalışarak, aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Saat 07.00 ile tarlalara giden kadınlar, saat 16.00'ya kadar hasat yapıyor, aynı zamanda arkadaş ortamlarında güzel vakit geçiriyorlar. Kadınlar bu işin fındık hasadına göre daha kolay olduğunu, çileğin aromasının ise güzel olduğunu belirtiyor.

"Hasat neredeyse kış aylarına kadar devam ediyor"

Çilek hasadında çalışan Tükez Tokgöz, sezona başladıklarını belirtti. Kayabaşı Mahallesi'nde üretimi yapılan çileklerin aromasının lezzetli olduğunu ifade eden Dokgöz, "İnşallah bereketli bir sezon olur. Burası bizim ekmek kapımız. İnsanlar burada çalışıyor ve faydalanıyorlar. Bence çilek hasadı fındığa göre daha basit. Burada arkadaşlarımız ile birlikte sabah bahçeye giriyoruz ve hasadı gerçekleştiriyoruz. Neredeyse kış aylarına kadar sezon devam ediyor" dedi.

"Eğlenceli şekilde hasat yapıyoruz"

Mahigül Müderrisoğlu Çakar, zirai don nedeniyle fındıkların yandığını, çilek hasadının kendilerine alternatif olarak ek gelir kapısı olduğunu söyledi. Çakar, kadınların çilek hasadında çalışarak para kazandıklarını ifade ederek, "Çilek pahalı diye düşünülebilir ama çilek çabuk bozuluyor, bakımı ve hasadı da zor. Saat 07.00'de tarlaya girip 16.00'da bırakıyoruz, aralarda dinlenme saatlerimiz de var. Herkes birbirine destek çıkıyor, eğlenceli geçiyor" diye konuştu.

"Fındık yandı, çilek bizim için ek gelir kapısı"

Gönül Tıraşoğlu da sezonun başlaması ile hasada başladıklarını aktardı. Kadınların bu sayede para kazandıklarını kaydeden Tıraşoğlu, "Allah razı olsun hem çilek yiyoruz, hem de hasat yapıyoruz. Ben yaklaşık 15 seneden bu yana çalışıyorum. Fındık da olmadı, çilek bizim için gelir kapısı" ifadelerine yer verdi.

"Aile ekonomisine katkı sağlıyoruz"

Aynur Demir, hava şartları nedeniyle hasadın geç başladığına dikkat çekerek, "Şuan çileklerin tadı yerinde. Biz kadınlar için burada çalışmak çok güzel, ailemize katkıda bulunuyoruz. Kayabaşı Mahallemizdeki çilek çok güzel, aroması farklı" şeklinde konuştu.

"Ekmek parası kazanıyoruz"

Hasadın bu yıl bir nebze de olsa gecikmeli başladığını ancak çileklerin istenilen aromaya ulaştığını kaydeden Hanife Şenyurt, şöyle konuştu:

"Burayı dikeli 3 sene oldu. Bu yıl yağmurdan dolayı biraz gecikme oldu ama çilekler şuanda güzelleşti, aroması çok güzel. Havaların durumuna göre kasım ayına kadar hasat sürüyor, biz de burada çalışıyoruz, çileklerimiz organik, yaza doğru daha da tatlı oluyor. Ortam da güzel, hem ekmek parası kazanıyoruz, hem de eğleniyoruz." - ORDU