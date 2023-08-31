Ordu'da Fındık Hasadı Tamamlandı, Üreticiler Patoza Geçti

Ordu'da fındık hasadını tamamlayan üreticiler, ürünü patoza verme işlemine devam ediyor. Engebeli arazide sıcak havaya rağmen aile bireyleri ya da tarım işçileriyle hasadı bitiren üreticiler, fındığı zurufundan ayırmak için bir süre harmana sererek kuruttu. Üreticiler, yeşil dış kısmı kuruyan fındığı patoza verdikten sonra bir süre daha kurutarak satacak.

Ordu'da fındık hasadını tamamlayan üreticiler, ürünü patoza verme işlemine devam ediyor.

Engebeli arazide sıcak havaya rağmen aile bireyleri ya da tarım işçileriyle hasadı bitiren üreticiler, fındığı zurufundan ayırmak için bir süre harmana sererek kuruttu.

Üreticiler, yeşil dış kısmı kuruyan fındığı patoza verdikten sonra bir süre daha kurutarak satacak.

Üreticilerin fındığını patozda ayıklama işleminden geçiren Halis Koç, AA muhabirine, yoğunluk yaşadıklarını, işin en zorlu yanının işlem esnasında çıkan toz olduğunu söyledi.

Koç, civar ilçe ve mahallelerde sabah 06.00'da başlayan mesaisinin gece 12.00'ye kadar sürdüğünü, patozun saatlik ücretinin ise 2 bin lira olduğunu ifade etti.

"Patoz işlemi de bitti ve şu anda 'elhamdülillah' dedim"

Üretici Yaşar Kılıç ise 15 gün önce 17 kişiyle bahçeye girerek fındığı topladıklarını dile getirdi.

İki günde kuruyan ürünü patoza verdiklerini anlatan Kılıç, "Allah izin verirse tüccara götüreceğim. 5 ton fındık hazır." dedi.

Kılıç, fındık hasadının zorluğuna işaret ederek, "Fındığın çok zorlukları var. Sadece patozla, toplamakla bitmiyor. Baharda gübresini, ilacını atacaksın, altını biçeceksin. Ondan sonra amelenin peşine gideceksin. Yazın bahçede ışkın alacaksın, kışın dalını keseceksin." diye konuştu.

Yaşar Kılıç'ın 20 yaşındaki oğlu Umut Kılıç da hasadın bir çok aşamasında çalıştığını ifade etti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Kılıç, "25 Haziran gibi buraya geldim. O günden beri çalışıyorum. İlk olarak benzinli tırpan ile otunu biçmeye başladım. 10-15 gün biçme işi sürdü. Bazı yerlerde kesilen dalları ayıkladım. Amele geldikten sonra onların peşinde çuvalcılık yaptım." diye konuştu.

Kılıç, fındığı harmana sermesi, patoz işlemi derken neredeyse 2 aydır çalıştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sabah 06.00-07.00 gibi uyanıp akşam 05.00-06.00 gibi eve giriyorum. Daha geç olduğu da oluyor. İneklerimizle de uğraşıyorum. Sabahtan akşama kadar bahçede çalışıyorum. Patoz işlemi de bitti ve şu anda 'elhamdülillah' dedim. Geldim geleli çalışıyorum. Sonuçta yaz tatilindeyim, gezme fırsatım olmadı. Babamdan sözümü aldım. İstanbul'a ablamın yanına tatile gideceğim inşallah."

"Patoz aşamasında bile meşakkatli bir süreç yaşıyoruz"

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça ise sahil kesiminde ürünü harmandan kaldırma zamanı olduğunu söyledi.

Patozla fındık ayıklama sürecinin devam ettiğini belirten Akça, şu değerlendirmede bulundu:

"Üreticiler için özellikle harman açısından çok verimli bir süreç yaşandı. Çünkü bölgemiz bu dönemde yağış almadı. Fındıkta harman çürüğü verecek bir pozisyon oluşmadı. Dolayısıyla bu fındığın kalitesi için çok önemli bir durum. Geçen sene yağışlı bir süreç geçirmiştik ve harmanda çok müthiş bir çürük verilmişti. Bu sene şükürler olsun Allah'a ki böyle bir durumla üreticilerimiz karşı karşıya kalmadı."

Özellikle Ordu, Giresun ve Trabzon'da fındık tarımının zor ve meşakkatli olduğuna işaret eden Akça, bahçe temizliği, ilaçlama, gübreleme, ürünün toplanması ve taşınması gibi süreçlerdeki işçiliğin tamamen insan gücüne dayandığını ifade etti.

Akça, Doğu Karadeniz'deki fındık maliyetinin diğer bölgelere göre yüksek olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Patoz aşamasında bile meşakkatli bir süreç yaşıyoruz. Bunu fındığın her aşamasında yaşıyoruz. Aslında fındık düşünüldüğü gibi bir aylık süreçte bütün işlemleri tamamlanan bir ürün değil. Fındık, 11 ay uğraş verilen bir ürün. Fındık 11 ay hizmet edilen, gerektiğinde de hakikaten müthiş mücadelelerle harmana getirilen, çuvallara doldurulan ve pazara indirilen bir ürün."