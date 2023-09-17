Ordu'da Beni Hafife Alma projesi ile yerel ekonomi destekleniyor

Ordu'da Cumhurbaşkanlığı himayesinde hayata geçirilen Beni Hafife Alma projesi ile kafessiz olarak üretilen yıllık 35 milyon adet yumurta, Migros mağazalarında tüketicilerle buluşuyor. Proje, bölgedeki istihdamı artırarak yerel ekonominin kalkınmasına katkı sağlıyor.

Ordu'da yerel ekonomiye destek vermek amacıyla hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı himayesindeki Beni Hafife Alma (BHA) projesi ile Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Migros'un ortaklaşa sürdürdüğü çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Proje çerçevesinde Ordu'da 'gezen tavuk' yöntemiyle kafessiz olarak üretilen yıllık 35 milyon adet yumurta, Türkiye'nin dört bir yanındaki Migros mağazalarında tüketicilerle buluşuyor. Projeyle başta kadın üreticiler olmak üzere, 85 çiftçinin bölgede oluşturduğu istihdamla yerel ekonominin kalkınmasına güçlü bir destek sunuluyor.

Sırada süt ve et var

Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Beni Hafife Alma Derneği Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Çalışmalarımızla birkaç yıl öncesine kadar kapanma noktasına gelen işletmeler hızla üretime geçti ve bugün yılda 35 milyon adet yumurta üretiyoruz. Hedefimiz 50 milyon adede ulaşmak. Şimdi tavuk eti ve süt konusunda üretimin yaygınlaşması için bölgede yeni üreticileri desteklemeye devam edeceğiz. Üretilen yumurtalar Migros aracılığıyla ülkenin dört bir yanında tüketime sunularak, kooperatif ve girişimcilerimize önemli bir gelir sağlıyor" diye konuştu.

Ordu'ya gelerek yumurta üreticilerini ziyaret eden Migros Grubu İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur ise "Ordu'da kurulan yumurta üssümüzde fındık ağaçlarının altında ürettirdiğimiz kafessiz yumurtaları, yerel kalkınma çerçevesinde Gürata markası altında ilk etapta Karadeniz bölgesindeki mağazalarımızda satışa sunduk. Projenin başında üretilen yumurta yıllık maksimum 50 bin adetti. Artan kapasite sayesinde yumurtaları Türkiye'nin dört bir yanındaki mağazalarımızda müşterilerimizle buluşturmaya başladık" diye konuştu.

Güvenilir gıda temini

Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, serbest sistem yumurta tavukçuluğunun, sağlıklı ve güvenilir gıdanın temininde büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Alp Önder Özpamukçu, bu tür projelerin yaygınlaştırılması için katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtirken, Ordu Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Celal Sezgi ise, şu bilgileri verdi:

"Çiftliğimde 1900 tavuk var. İşletme içerisinde metrekareye en fazla 6 tavuk, dışında ise gezinti alanında 4 metrekareye bir hayvan düşecek şekilde planlıyoruz. Tavuklar, organik hammaddelerden oluşturulan karma yemle besleniyor. Proje bünyesinde oluşturduğumuz yem tesisimizin aylık üretim kapasitesi 300 ton. Üreticilerimiz yemi buradan alıyor. Yumurtalar proje çerçevesinde kurulan paketleme tesisimizde Gürata markası ile paketleniyor." - ORDU