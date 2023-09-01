Omsan Logistics, Stevie Awards'ta iki ödül kazandı

OYAK Grubu şirketlerinden Omsan Logistics, ABD merkezli Stevie Awards'ta 'Yeşil ve Entegre Lojistik Hizmetleri' ile altın, 'Multimodal ve Sürdürülebilir Lojistik Çözümleri' ile gümüş ödülünü kazandı.

OYAK Grubu şirketlerinden Omsan Logistics; satış, müşteri hizmetleri ve iş geliştirme alanlarında dünyanın önde gelen ödülleri arasında yer alan ABD merkezli Stevie Awards'ta bu yıl da iki ödüle layık görüldü.

Şirket, 'Lojistik Sektöründe İş Geliştirme Başarısı' kategorisinde sunduğu 'Yeşil ve Entegre Lojistik Hizmetleri' ile altın; yarışmanın IBA programında ise 'B2B Hizmetler' kategorisinde sunduğu 'Multimodal ve Sürdürülebilir Lojistik Çözümleri' ile gümüş ödülün sahibi oldu.

Her ölçekteki kuruluş ve farklı sektörlerden 2 bin 300'ü aşkın adayın değerlendirildiği yarışmada finalistler, dünya çapında 170'ten fazla profesyonelin verdiği puanlara göre belirlendi.

Ödül sonrası şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Daha yeşil bir dünya için sürdürülebilirlik alanında somut adımlar atmayı sürdüren Omsan Logistics, bu alanlarda, 'yeşil taşımacılık' olarak da nitelendirilen demir yolu taşımacılığında sunduğu hizmetlerle fark yaratıyor. Demir yolu taşımalarının portföyündeki ağırlığını sürekli artıran firma, büyüme stratejisinin merkezinde yer alan çevreci yaklaşımı ve sunduğu hizmetlerle karbon salımının azaltılmasına da katkıda bulunuyor.

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü'nce, dengeli, bütünleşik, çevreyle dost ve sürdürülebilir yük taşımacılığının desteklenmesi amacı ile hazırlanan 'Kombine Taşımacılık Yönetmeliği' kapsamında 'Yeşil Lojistik Belgesi' almaya hak kazanan Omsan Logistics, küresel lojistik yaklaşımlar çerçevesinde sürdürülebilirlik uygulamalarını tüm iş süreçlerinde yaygınlaştırmaya devam ediyor.

" ' Türkiye'nin demir yolu tren işletmeciliği yetki belgesine sahip ilk özel tren işletmecisi' unvanının sahibi olan Omsan Logistics, Türkiye'de demir yolu ile gerçekleştirilen taşımalar içerisinde 2022 yılında yüzde 15 pay alarak, özel firmalar içindeki lider konumunu güçlendirmişti. Omsan Logistics'in geçen yıl hayata geçirdiği proje kapsamında da Türkiye ile Slovakya arasında kurulan ithalat - ihracat hattında karşılıklı tren seferleri gerçekleştiriliyor.

"Omsan Logistics, lojistik sektöründe uçtan uca hizmet verme prensibi ve multimodal taşımacılık yetkinliği ile yenilikçi ve alternatif çözümler geliştiriyor. Omsan, iş ortaklarının taleplerine uygun olarak hava, deniz, kara ve demir yolu taşımacılığı kombinasyonu ile multimodal hizmetler sunarak optimal bir hizmet ağı oluşturuyor. Şirket bu kapsamda, ürünlerin üretildiği andan son kullanıcıya ulaştığı noktaya kadar her aşamada deneyimli kadrosu ile hızlı ve güvenli B2B süreçleri tasarlıyor.

"45 yıllık tecrübesiyle lojistik sektöründe öncü konumunu sürdüren Omsan Logistics, yurt içi ve yurt dışında kara yolu, deniz yolu, hava yolu, demir yolu, intermodal taşımacılığı, serbest ve gümrüklü depolama, mikro dağıtım, proje taşımacılığı, ev ve ofis lojistiği, gümrükleme ve sigorta gibi geniş bir hizmet yelpazesine sahip."