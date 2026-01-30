Haberler

Türkiye ve Umman iş dünyası "OMNEX 2026" etkinliği ile aynı çatı altında buluşacak

Türkiye ile Umman arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla düzenlenecek OMNEX 2026 İş Formu, çok sayıda stratejik sektörü bir araya getirerek yatırım fırsatları sunmayı hedefliyor. Forum, 2-4 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek ve özel sektörün güçlendirilmesi için önemli bir platform olacak.

Türkiye ile Umman arasındaki ekonomik, ticari, yatırım ilişkilerini çok boyutlu ve sürdürülebilir bir yapıyla güçlendirmeyi hedefleyen OMNEX 2026 Umman-Türkiye İş Formu ve Uluslararası Ticaret Fuarı, ticaret ve yatırım, sanayi ve enerji, teknoloji ve inovasyon, lojistik ve ulaştırma, turizm, inşaat, eğitim ve sağlık başta olmak üzere birçok stratejik sektörü aynı çatı altında buluşturacak.

Türkiye-Umman İş Konseyi'nden yapılan açıklamada, 2-4 Şubat 2026'da OMNEX 2026, Umman Vizyonu 2040'ın temel hedefleri olan ekonomik çeşitlendirme, özel sektörün güçlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınma ve bilgi temelli üretim yaklaşımıyla uyumlu şekilde kurgulandığı bildirildi.

AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu Forum, petrol dışı sektörlerin geliştirilmesini, katma değerli üretimi ve yabancı yatırımların artırılmasını hedefleyen Vizyon 2040'ın uygulamaya dönük en önemli uluslararası platformlarından biri olmayı amaçlıyor.

OMNEX 2026, karar vericiler, kamu kurumları, iş insanları ve yatırımcılar arasında doğrudan temas ve somut işbirlikleri kurulmasını hedefleyen bütüncül bir yapı sunuyor.

Forum kapsamında düzenlenecek fuar alanında projeler, ürünler ve genişleme planları sergilenecek, şirketler ile yatırımcılar arasında doğrudan ilişkiler kurulacak ve katılımcıların bölgesel ve uluslararası kurumsal görünürlüğü artırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Umman-Türk Ortak İş Konseyi Umman Tarafı Başkanı Şeyh Salim bin Abdullah er-Ravvas, OMNEX 2026'nın yatırım diyaloğunu uzmanlaşmış bir fuar modeliyle birleştirdiğine dikkat çekerek, forumun karar alıcılar, kamu kurumları, iş dünyası temsilcileri ve yatırımcılar arasında doğrudan iletişim fırsatları sunduğunu belirtti.

Ravvas, etkinliğin ulusal ekonominin temel direklerini oluşturan umut vadeden sektörlerde gerçek ve uygulanabilir yatırım fırsatları ortaya koyduğunu vurguladı.

Forumun, geleneksel yatırım etkinliklerinin ötesine geçen bir yaklaşım sunduğunu vurgulayan Ravvas, OMNEX 2026'nın iş dünyaları arasında doğrudan köprüler kuran ve uygulanabilir sonuçlara dönüştürülen pratik bir ekonomik entegrasyon modeli olduğunu kaydederek, etkinliğin, yatırımcı ve iş insanlarının beklentilerine uygun şekilde tasarlanan uzman oturumlar, ikili iş görüşmeleri ve çalıştaylar aracılığıyla somut çıktılar üretmeyi hedeflediğini bildirdi.

Ravvas ayrıca Umman-Türk Ortak İş Konseyi'nin, özel sektörün ekonomik kalkınmadaki temel ortak rolünü destekleme, katma değerli sektörlerde varlığını güçlendirme ve her iki ülkedeki yatırım otoriteleriyle doğrudan iletişim kanalları açma konusundaki kararlılığını yinelediğini belirterek, forumun özellikle sanayi, enerji, turizm, lojistik ve teknoloji alanlarında bilgi transferine dayalı, ortak çıkarlara hizmet eden Umman-Türkiye işbirliğini örnek bir model olarak öne çıkardığına işaret etti.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
