OKT Trailer'da otonom yapay zeka ile 'hız çağı' başladı

Aydın'da faaliyet gösteren ve uluslararası ihracat kapasitesi ile ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan OKT Trailer, siparişten teslimata kadar tüm süreçleri dijital ortamda yönetebilen yapay zeka destekli 'e-Nokta' uygulamasını düzenlediği lansmanla tanıttı.

Aydın'da üretimini yaptığı treyler ve üstyapı ekipmanları ile sektöründe önemli bir konumda bulunan OKT Trailer, 'e-Nokta' adını verdiği teknoloji hamlesini hayata geçirdi. OKT Trailer, siparişten teslimata kadar olan süreci hızlandıran ve kolaylaştıran 'e-Nokta' uygulamasını düzenlediği İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Bahar Şenliği 1 Mayıs Gala Gecesi'nde kamuoyuyla paylaştı. OKT Trailer'in kendi tasarımı olan 'enokta' uygulaması sayesinde müşteri, tedarikçi ve firma personelleri siparişten teslimata kadar bütün işlemleri takip edebilecek.

"Değişim, bizim göz ardı etmediğimiz bir konu"

Gecenin açılış konuşmasını yapan OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş; "Hayatta değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. O yüzden biz de kendi tarafımızda buna ayak uydurmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar geçen sürede tüm süreçlerimizi değişime adapte etmeye çalışıyoruz. Bugün sadece bir sanayi şirketi, üretim firması değil, artık değişen ve gelişen teknolojinin takibinde olan bir firmayız. Bugün lansmanını yaptığımız bu teknolojimiz de dün başladığımız bir süreç değil. Teknolojinin tabiki artıları kadar eksileri de var ama bizler artı kısımlarını ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu da işlerimizi kolaylaştırıyor. Değişim ise bizim göz ardı etmediğimiz bir konu. Bugün kendi bünyemizde ciddi şekilde mühendis sayımızı artırmış durumdayız. Hızlı değişime adapte olabilen bir şirketiz ve biz bu konulardan uzak kalamayız. Gelişen teknolojiyi göz ardı edenler belki yok oluş yaşayacak. O yüzden kurum hafızasını koruyarak gelişimi takip ediyoruz. Biz bu gelişmelerle yeni çalışan arkadaşlarımızın da adaptasyon sürecini de hızlandırmış oluyoruz" dedi.

Günün anlam ve önemine değinerek tüm OKT ailesine emekleri için teşekkür eden OKT Trailer Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş; "Bugün 1 Mayıs, üretinin, çalışanın, emeğin ve katkı sunanların günü. Bu vesile ile Emek ve Dayanışma Günü'nüzü kutluyorum" dedi.

"İnsanlarla teknolojiyi birbirleriyle entegre ediyoruz"

Konuşmaların ardından OKT Trailer Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Geliştirme Müdürü Mücahit Yaşar, 'e-Nokta' uygulamasını tanıttı. OKT Teknoloji Hamlesi ile çalışmalarını yürüttüklerini ifade eden Yaşar; "2006 yılında iş zekamızı teknolojiye aktarmaya başladık. 20 yıllık süre içerisinde veriyi, anlamlı bilgiye dönüştürecek, doğru, hızlı ve stratejik kararlar alınmasını sağlayan süreçler, teknolojiler ve yöntemler bütünü olarak adlandırılan iş zekamızı, kurumsal kaynak planlaması olan CANIAS ERP yazılımına aktardık. Bu süre içerisinde yaptığımız çalışmalar ile iş zekamızı üst seviyeye çıkartmış bulunuyoruz. Bugün OKT'de siparişlerimizi 3 dakikada gerçekleştirebiliyoruz. Yani tekliften teslimata kadar olan tüm sürecimizi yazılımımız üzerinden takip edip gerçekleştirebiliyoruz. Yani bunları yaparken kendi teknolojimizi kullanıyoruz, dışarıdan hizmet almıyoruz. Bu güçlü kadro ile şimdi de sıra entegrasyon ve etkileşimi bir üst seviyeye çıkarıp, interaktif etkileşimi artıracak, karbon ayak izini azaltıp, yapay zeka destekli sistemleri tam entegre, kişilerle etkileşimli otonom hale getirecek OKT Teknoloji Hamlesi'ne geldi. Yapacağımız çalışmalarla kağıt operasyonlarına son veriyoruz ve yeşil endüstriyi devreye alıyoruz. Entegre edilmiş iş zekamızı, otonom sistemlerle yapay zekaya dönüştürüyoruz. Biz teknolojiyi geliştiriyoruz ancak insanlar işsiz kalacak diye bir konu yok. İnsanlarla teknolojiyi birbirleriyle entegre ediyoruz. İnsan olarak biz onayı veriyoruz, teknoloji yapıyor. Tamamen manuel işlemleri ortadan kaldırmış oluyoruz. İnsanın klavye ve fare ile yaptığı tüm işleri, biz bilgisayara otonom olarak yaptırıyoruz. Ama insanın zekasını kullanıyoruz. Hem müşteri, hem tedarikçi hem de içerideki personellerimiz, tamamen şeffaf, veriye dayalı karar sürecini görüyor ve buna bağlı olarak kaos olmadan bütün işlemlerini teknoloji üzerinde takip edebiliyor" diyerek 'E-Nokta' uygulamasını tanıttı.

"Tüm süreçler tek bir platformda"

OKT Trailer Teknoloji Hamlesi olarak artık iç süreçlerini tek bir platformdan yürütüyor olacaklarını vurgulayan Yaşar; "Tüm idari süreçleri ve üretim süreçlerindeki hizmetlerimizi tek bir noktadan ulaşabileceksiniz. Bu platformumuz artık hizmetinizde. Buna bağlı olarak 2030 yılına ait 5 yıllık bir vizyonumuzu da hazırladık. OKT E-Nokta tarafında işlem yaparken bir yandan da 5 yıllık vizyonumuzla gerekli hamlelerimizi gerçekleştireceğiz. Bu da bizim vizyonumuzu ortaya koyar. 2026 yılında kağıt operasyonlarını tamamen bitiriyoruz. 2027 yılında karar mekanizmasını tamamen otonom hale getiriyoruz. 2028 ve 2029 yılında yapay zekayı devreye alıyoruz. 2030 yılında da tüm süreçleri otonom hale getirip insan zekasıyla teknolojiyi birleştiriyoruz ve verimli şekilde çalışma hayatına adapte oluyoruz. Yani 2030 yılında Akıllı Endüstri vizyonumuza geçeceğiz. Tüm idari ve üretim süreç entegrasyonunu otonom hale getireceğiz. Sadece sesli komutlarla işlem yapıyor olacağız" diyerek 2030 yılı vizyonuna ait hazırlanan prototip üzerinden sistemin sesli komut ile nasıl çalıştığını uygulamalı olarak gösterdi.

Eğlence dolu gecede çalışanların katılımı ile renkli dakikaların yaşandığı OKT Talks programında zengin içeriklere yer verilirken, 'Parlayan Yıldızlar' ödül töreni ile farklı kategorilerde performanslarıyla öne çıkan personeller ve şirkette uzun yıllar görev yapan personeller ödüllerini teslim aldı. Ödül töreninin ardından OKT Trailer çalışanları canlı müzik ve sahne performansları ile doyasıya eğlendiler. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı