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OFAC, Rusya menşeli dizel işlemleri için 7 Nisan 2027'ye kadar lisans yayımladı

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OFAC, Rusya menşeli dizelin satışı, teslimi, gemiden boşaltılması ve ithalatına 7 Nisan 2027'ye kadar izin verdi. Lisans, yaptırım kapsamında yasaklanan işlemleri kapsıyor; Trump ile Putin görüşmesinin ardından Rus dizelinin küresel piyasalara arzı için anlaşma sağlanmıştı.

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya menşeli dizelin satışı, teslimi, gemiden boşaltılması ve ithalatı dahil ilgili işlemlere 7 Nisan 2027'ye kadar izin verdi.

Bakanlığa bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), konuya ilişkin genel lisansı yayımladı.

Genel lisansa göre, Rusya menşeli dizelin satışı, teslimi, gemiden boşaltılması ve ithalatı dahil ilgili yaptırım yönetmelikleri kapsamında yasaklanan işlemlere 7 Nisan 2027'ye kadar izin verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara ilk aşamada 300 bin tonun üzerinde, kasım boyunca ilave 500 bin ton ve ardından 1 milyon ton dizel yakıt tedarik etmesi konusunda anlaştıklarını açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığı da Rus dizelinin küresel piyasalara arzına izin vermek amacıyla geçici bir genel lisans yayımlayacağını bildirmişti.

Kaynak: AA
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