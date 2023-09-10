Odunpazarı Belediyesi Arıcılık Eğitimi Alan Kişi Lavanta Balı Üretiyor

Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Arıköy'de arıcılık eğitimi alan Erhan İnan, Beşikderesi'nde bulunan lavanta tarlasında lavanta balı üretiyor. Eskişehir Tarım Fuarında stant açarak, ürettiği balın tanıtımını yapan İnan, 'Bize vesile olan Odunpazarı Belediyesi ve Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür ederiz' dedi.

Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Arıköy'de arıcılık eğitimi alan Erhan İnan, Beşikderesi'nde bulunan lavanta tarlasında lavanta balı üretiyor. Eskişehir Tarım Fuarında stant açarak, ürettiği balın tanıtımını yapan İnan, "Bize vesile olan Odunpazarı Belediyesi ve Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür ederiz" dedi.

Odunpazarı Belediyesi gerçekleştirdiği eğitimlerle insanlara 'balık vermek yerine balık tutmayı' öğretiyor. Odunpazarı Belediyesi'nin gerçekleştirdiği eğitimlerden biri de Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Arıköy'de verilen arıcılık eğitimleri. Teorik ve pratik olarak düzenlenen bu eğitimlere katılanlar, arıcılığı öğrenerek aldıkları eğitimler sayesinde meslek ediniyor. Hobi olarak başlayan arıcılık, bu eğitimler ile meslek haline geliyor. Odunpazarı Belediyesi Arıköy Projesi kapsamında Arıcılık eğitimi alan isimlerden Erhan İnan, eğitim sonrası hedefini gerçekleştirdiğini açıkladı.

Beşikderesi Şelale Yolu üzerinde 20 dönümlük lavanta tarlasına arı kovanları kuran İnan, lavanta balı üretimine başladığını belirterek, Eskişehir Tarım Fuarında açtığı stantta arıcılık serüvenini şu sözlerle anlattı:

"Eskişehir'de 3 yıldır lavanta üreticiliği yapıyoruz. Lavanta üretirken, lavanta balı da üretmek istedik. Arıköy Projesi kapsamında Odunpazarı Belediyesi'nin düzenlediği arıcılık eğitimlerine katıldık, Başkan Kazım Kurt'tan da sertifikalarımızı aldık. Sertifikalarımızı aldıktan sonra da Orköy destekli arı projesine katılarak başlangıç olarak 10 tane arı aldım."

ARIKÖY'DE TEORİK VE PRATİK EĞİTİMLER ALDIK

Arıköy'de teorik ve pratik eğitimler alan İnan, arıcılığın bilgi birikimi ve tecrübe gerektirdiğine dikkat çekti ve sözlerine şöyle devam etti: "Tarlada uygulama yaparak tecrübe ediniyoruz. Hala yolun başındayız. Bu sene ilk defa arıcılık yapıyoruz. Gelişim de sağladık. Ben arı ile ilgili olaylara bu kadar pozitif bakmıyordum, ama çok güzel bir uygulama imiş. Arılar çok güzel varlıklarmış. Bize vesile olan Odunpazarı Belediyesi ve Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür ederiz."

70 KG BAL ÜRETTİK

İnan "70 kg bal ürettik, ama 20 civarında kovana ulaştık. Süzme işlemini gerçekleştirerek balları kavanozladık. Artık önümüzdeki yıl için hazırlık yapıyoruz. Arılarımızı sağlıklı bir şekilde kışa hazırlıyoruz. Lavanta balı çok farklı bir aromaya sahip, piyasada da çok bulunan bir tür değil. Özel müşterilerimize veriyoruz. Ama ballarımız da ilgi görüyor" dedi.