ODTÜ'de Yaratıcı Endüstriler ve Dijital Dönüşüm Merkezleri Açıldı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, açılışını yaptıkları yaratıcı endüstriler ve dijital dönüşüm merkezlerinin, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye aday bilgi ve üretim yerleri olduklarını söyledi.

"Yaratıcı Endüstriler Aracılığıyla Ekonomik Kalkınma Projesi (ECITE)" ile "Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Merkezi Projesi'nin (DTX)" açılış töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Yozgatlıgil, burada yaptığı konuşmada, Milli Teknoloji Hamlesi'nin temel bileşenleriyle bire bir örtüşen bu projelerin yalnızca birer yatırım değil, aynı zamanda bir vizyonun somutlaşmış hali olduğunu anlattı.

ODTÜ olarak bu vizyonun üniversite boyutundaki taşıyıcısı olmaktan büyük gurur duyduklarını belirten Yozgatlıgil, ODTÜ'nün, ilk yerli roketi geliştiren, aya gidecek mikro robotları üreten, dünyanın en saygın araştırma kurumlarından destek alan onlarca projeyi yöneten bir "araştırma üssü" olduğunu dile getirdi.

Yozgatlıgil, yaratıcı endüstrilerde üretimi destekleyen, gençlere görünürlük ve teknik donanım sağlayan METU Crea'nın da bu anlayışla kurulduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İmalat sanayimizin dijital dönüşümüne odaklanan METU DTX de çok disiplinli mühendislik geleneği üzerine kurulmuş ve Türkiye'nin stratejik sektörlerine ileri teknolojili sorularıyla çözüm üreten bir altyapı olarak tasarlanmıştır. Bu iki merkez sadece bugünü değil, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye aday birer bilgi ve üretim ekosistemidir."

"Merkezler köprü görevi görecek"

Dışişleri Bakanlığı AB İşleri Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan da 2002'de başlayan katılım öncesi mali yardım fonlarıyla bugüne kadar yaklaşık 10 milyar avroluk kaynağı, projeler aracılığıyla Türkiye'de hayata geçirdiklerini anlattı.

Bunların içerisinde iklimden ulaştırmaya, çevreden bölgesel kalkınmaya, adaletten temel haklara kadar çok farklı sektörlerde projelerin finansmanının olduğunu belirten Özcan, bugün açılan merkezlerin hem yaratıcı endüstriler hem de dijitalleşme alan açısından çok önemli olduğunun altını çizdi.

Özcan, merkezlerin, KOBİ'lerin, girişimcilerin ve startupların dijitalleşmeleri ve özellikle uluslararası camiaya açılmaları noktasında köprü görevi göreceğini belirtti.

AB Türkiye Delegasyonu Yeşil Kalkınma ve Kapsayıcı Büyüme Başkanı Virve Vimpari de "teknolojinin ötesi" anlamını taşıyan iki merkezin, insanların yetiştirileceği, fikirlerin güçleneceği ve yeteneklerin ortaya çıkacağı bir ortam sağlayacaklarını söyledi.