Ödemeler Dengesi (2)

Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, haziranda doğrudan yatırımlar kaynaklı 616 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 1 milyar 49 milyon dolarlık net giriş oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Haziran 2025'te cari işlemler hesabı 2 milyar 6 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 2 milyar 579 milyon dolarlık fazla oluştu.

???????Buna göre, haziran ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 4,8 milyar dolar, krediler 21,1 milyar dolar ve ticari krediler 4,5 milyar dolar katkı verirken, net portföy yatırımları 4 milyar dolar ve net efektif ve mevduatlar ise net bazda 12,3 milyar dolar negatif yönlü etkiledi.

Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 20,3 milyar dolar oldu.

Haziran ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 616 milyon dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları 1 milyar 566 milyon dolar, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 950 milyon dolar arttı. Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 214 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 133 milyon dolar net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

Portföy yatırımları haziran ayında 1 milyar 49 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 641 milyon dolar ve DİBS piyasasında 114 milyon dolar net alış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak yurt dışı yerleşiklerin banka ihraçlarında 743 milyon dolar net alış, Genel Hükümet ve diğer sektörlerin ihraçlarında ise sırasıyla 179 milyon dolar ve 37 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 2 milyar 98 milyon dolar ve 445 milyon dolar net kullanım, Genel Hükümet 36 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 181 milyon dolar net azalış ve 675 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 494 milyon dolar net artış kaydetti.

Resmi rezervlerde bu ay 4 milyar 50 milyon dolar net azalış oldu.

Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler şöyle (milyon dolar):

2025 Haziran2025 Ocak-Haziran

A-CARİ İŞLEMLER HESABI-2.006-23.092
1.İhracat20.381131.066
2.İthalat26.857168.124

Mal Dengesi-6.476-37.058
3.Hizmet Gelirleri11.14651.493
4.Hizmet Giderleri5.15727.945

Mal ve Hizmet Dengesi-487-13.510
5.Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler1.0925.659
6.Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler2.54614.940

Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-1.941-22.791
7.İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler-65-301
B.SERMAYE HESABI-6-5
C.FİNANS HESABI2.666370
8.Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi9504.449
9.Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu1.5666.323
10.Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi5204.223
11.Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu1.569-1.664
11.1.Hisse Senetleri641528
11.2.Borç Senetleri928-2.192
12.Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi6.9997.752
12.1.Merkez Bankası00
12.2.Genel Hükümet024
12.3.Bankalar7.80410.998
12.4.Diğer Sektörler-805-3.270
13.Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu2.66811.395
13.1.Merkez Bankası-244-6.346
13.2.Genel Hükümet-36-62
13.3.Bankalar2.65511.963
13.4.Diğer Sektörler2935.840

Cari, Sermaye ve Finans Hesapları-4.678-23.467
D.NET HATA VE NOKSAN628-3.700

GENEL DENGE4.05027.167
E.REZERV VARLIKLAR-4.050-27.167
14.Resmi Rezervler-4.050-27.167
15.Uluslararası Para Fonu Kredileri00
Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
