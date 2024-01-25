Ocak Ayında Hizmet ve İnşaat Sektöründe Güven Endeksi Arttı, Perakende Ticaret Sektöründe Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ocak ayında güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 4 ve inşaat sektöründe yüzde 3,3 artarken, perakende ticaret sektöründe yüzde 1 azaldı.

TÜİK, ocak ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini bugün açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 4 oranında artarak 116,8 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1 oranında azalarak 115,6 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 3,3 oranında artarak 90,9 değerini aldı.