Ocak Ayında Hizmet ve İnşaat Sektöründe Güven Endeksi Arttı, Perakende Ticaret Sektöründe Azaldı
TÜİK verilerine göre, ocak ayında hizmet sektöründe güven endeksi yüzde 4, inşaat sektöründe ise yüzde 3,3 artış gösterirken, perakende ticaret sektöründe yüzde 1 azalma yaşandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ocak ayında güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 4 ve inşaat sektöründe yüzde 3,3 artarken, perakende ticaret sektöründe yüzde 1 azaldı.
TÜİK, ocak ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini bugün açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 4 oranında artarak 116,8 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1 oranında azalarak 115,6 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 3,3 oranında artarak 90,9 değerini aldı.