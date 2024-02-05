Enflasyon ocak ayında 6,7'lik artışla yıllık bazda yüzde 64,8 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı. Verilere göre ocak ayında enflasyon aylık bazda yüzde 6,7 artarak yüzde 64,86 oldu.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 6,7 ARTTI

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %6,70, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,70, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,86 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,72 olarak gerçekleşti.

EN AZ ARTIŞ GÖSTEREN GİYİM VE AYAKKABI OLDU

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %40,62 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %92,27 ile lokanta ve oteller oldu.

ARTIŞIN EN YÜKSEK OLDUĞU GRUP SAĞLIK

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,61 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %17,68 ile sağlık oldu.

8 TEMEL BAŞLIĞIN ENDEKSİNDE DÜŞÜŞ GERÇEKLEŞTİ

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla, 8 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 131 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

TÜFE GÖSTERGESİ YILLIK YÜZDE 67,68 OLDU

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %6,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,85, bir önceki yılın aynı ayına göre %67,68 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,60 olarak gerçekleşti.

EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?

AA Finans anketine katılan ekonomistler, ocak ayında TÜFE'nin yüzde 6,84 artacağını tahmin ediyordu. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, yıllık enflasyonun yüzde 65,07'ye çıkacağı hesaplanıyordu.