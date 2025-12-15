Nusaybin Sınır Kapısının açılması ihracata döviz katkısı sağlayacak

Mardin'in Nusaybin Ticaret Odası Başkanı Mahsum Özmen, "Nusaybin Sınır Kapısının açılması demek, ülkeye döviz getirmek demektir" dedi.

Nusaybin Sınır kapısı önünde açıklamalarda bulunan Özmen, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayı çok önemli ve olumlu bulduklarını söyledi. Özmen, "İnşallah en yakın zamanda, hızlandırılmış bir şekilde Nusaybin Sınır Kapısının açılmasını istiyoruz. Bölgeye çok katkı sağlayacağına ve ülkemiz için çok büyük bir gelir oluşturacağına inanıyoruz. Bugün bölgeye baktığımız zaman, Suriye için gereken bütün malzemeleri Türkiye'den tedarik edebiliriz. Bu da ne demek, ülkemize döviz gelecektir ve ekonomimize büyük bir katkı sağlayacaktır. Bugün Nusaybin Sınır Kapısının açılması demek, ülkeye döviz getirmek demektir. Ticaretle uğraşan insanlarımızın çoğu Nusaybin Sınır Kapısının açılmasını bekliyor. Eğer Nusaybin Sınır Kapısı açılırsa, bugün biz üreticiyiz, Türkiye üretici bir devlettir. A'dan Z'ye kadar bütün malzemeleri Suriye'ye satabiliriz. İnsanlar heyecanla, Nusaybin Sınır Kapısının açılmasını bekliyor. İnşallah kardeş kapı olarak yaptığımız, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin yaptığı kapı kardeş kapı olarak kalacaktır. Buna inancımız tamdır. Nusaybin Sınır Kapısının açılacağına inanıyoruz ve hükümetimizden beklentimiz şudur, en kısa zamanda, hızlı bir şekilde Nusaybin Sınır Kapısının açılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Sınır kapısının açılmasıyla Nusaybin ihracatının en az 10 katı artacağına inandıklarını anlatan gümrük yetkilisi Bilal Kök, "Eğer açılırsa en az on katı daha fazla olur. Bugün 100 araç gönderiyorsak, açıldığında günde bin araç olur. Çünkü Mardin'deki bütün bölgeler buradan giriş çıkış yapmak durumunda kalacak. Şu anda sadece iç gümrük olarak araçlarımız girip tekrar buradan çıkış yapıyor. Yurt dışına gitmiyor buradan" diye konuştu. - MARDİN