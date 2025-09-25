Nusaybin'de Kalkınma Toplantısı Düzenlendi

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), Nusaybin Kaymakamlığı iş birliğiyle ilçenin kalkınmasına yönelik projeleri ve ajans desteklerini ele almak üzere düzenlenen bölgesel kalkınma odaklı toplantıların ilkini Nusaybin'de gerçekleştirdi.

Nusaybin Kaymakamlığı ev sahipliğinde Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda yapılan toplantıya ilçedeki kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Toplantıda konuşan DİKA Genel Sekreteri Aykut Aniç, yerelden gelecek taleplerin kendileri için belirleyici olduğunu belirterek, ajans desteklerinin daha etkin kullanılmasını ve ilçe ölçeğinde ortak vizyon oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Aniç, hem sosyal hem ekonomik alanlarda yürütülen projelere değinerek, "Biz hem sosyal hem ekonomik tarafından projeler yürütüyoruz. Ama buradaki sürecin istişare bir süreç olduğunu ifade etmek isterim. Belli çerçevede çalışmalarımız var. Bu ölçeği biraz daha aşağıya çekip ilçe ölçeğinde neler yapabiliriz, hangi çalışmaları yürütebiliriz, bunlarla ilgili fikir alışverişi yapıyoruz. Burada yerelden gelecek talepler bizim için daha belirleyici oluyor. Bugün aslında burada bulunmamızın temel nedenlerinden bir tanesi de bu. Kalkınma ajansı olarak bugüne kadar hangi çalışmaları yürüttük, bu çerçevede belirlediğimiz ölçekler neler oldu, bölge planlarımızda il düzeyinde Mardin'de yürüttüğümüz çalışmalar neler, hangi faaliyetleri yürütmüşüz, bunları değerlendirdik. İlçe ölçeğinde neler yapılabilir, hangi faaliyetleri yürütmekte fayda var bunları istişare etmek istiyoruz. Soru-cevap kısmı da aslında tamamıyla burada proje geliştirme anlamında hem sizleri bilgilendirmek hem de sizlerden önerileri almak için var. Bu çerçevede ajans desteklerinin daha etkin kullanılmasını, ortak vizyon oluşturmayı, birlikte hareket etme kültürünü geliştirmeyi ve daha üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır ise, ilçenin kalkınmasına yönelik çalışmaları anlatarak, "İlçemizin kalkınması için çalışmalar yürütmekteyiz. Bu süreçte kalkınma ajanslarını en önemli paydaş olarak görüyoruz. İlçemizin gelişimi için yeni projeler tasarlayarak ajans ve diğer kuruluşların destekleriyle bu projeleri hayata geçirmek istiyoruz" dedi.

Kaymakam Çakır, toplantının Nusaybin'de ilk kez gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, "Dicle Kalkınma Ajansı sadece ilimizin değil aynı zamanda bölgemizin kalkınmasına aracılık eden lokomotif kurumlarından bir tanesi. Bugün zamanlarını ayırarak hem kurum tanıtımı hem de ilçemizin kalkınmasında nasıl bir model olabileceğini paylaşan, bizlere cevap veren ve Nusaybin için bir şeyler yapmak isteyen Genel Sekreterimiz ve ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bu toplantının ilkini Nusaybin'de gerçekleştirdikleri için de huzurlarınızda koca bir alkış istiyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - MARDİN