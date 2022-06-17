Norveçli bakanın duyurduğu anlaşma sosyal medyada gündem oldu! Türkiye'ye yalnızca kimlikle giriş yapabilecekler - Haberler

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Norveçli bakanın duyurduğu anlaşma sosyal medyada gündem oldu! Türkiye'ye yalnızca kimlikle giriş yapabilecekler

Haberler.com - Erdem Aksoy - Ekonomi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuoğlu ile Ankara'da bir araya gelen Norveçli Bakan Anniken Huitfeldt arasında imzalanan anlaşmanın içeriği sosyal medyada gündem oldu. Bakan Huitfeldt'in fotoğrafını da paylaştığı anlaşmaya göre Norveç vatandaşları yıl sonuna kadar Türkiye'ye pasaport yerine kimlikle giriş yapabilecek.

Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda " Türkiye'nin pasaport kurallarını geçici olarak değiştirmesinden ötürü çok mutluyum!" dedi.

Huitfeldt, Mevlüt Çavuşoğlu'nun imzaladığı anlaşma ile fotoğrafını paylaşırken Norveç vatandaşlarının yıl sonuna kadar Türkiye'ye pasaport yerine kimlikle giriş yapabileceğini duyurdu.

Norveçli bakanın duyurduğu anlaşma sosyal medyada gündem oldu: Türkiye'ye yalnızca kimlikle giriş yapabilecekler

Pandemi sürecinde pasaportunun süresi biten kişilerin pasaportunu yenilememesi ve bu yıl seyahatlerin serbestleşmesiyle birlikte normalden çok daha fazla sayıda kişinin pasaport başvurusunda bulunması, pek çok Avrupa ülkesinde haftalar, hatta bazen aylar süren pasaport sıralarına yol açtı. Bu nedenle yazın turistlerin seyahat edebilmesini isteyen ülkeler, birbirleriyle kimlikle seyahat anlaşmaları imzalamaya başladı. Öte yandan Twitter'da bu karara tepki gösterenler de vardı.

Norveç Dışişleri Bakanı Huitfeldt'in paylaşımına yanıt yazan çok sayıda Türk sosyal medya kullanıcısı kendilerinin Norveç'e girebilmek için yalnızca pasaporta değil, vizeye de ihtiyaç duyduğunu hatırlatırken, anlaşmanın tek taraflı olması tepki çekti.

Norveçli bakanın duyurduğu anlaşma sosyal medyada gündem oldu: Türkiye'ye yalnızca kimlikle giriş yapabilecekler

Bu kararla birlikte Norveç, vatandaşlarının Türkiye'ye vizesiz girebileceği 17. ülke oldu. Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yer alan bilgilere göre vatandaşları Türkiye'ye kimlikle girebilecek ülkeler şöyle:

  1. Almanya
  2. Belçika
  3. Fransa
  4. Gürcistan
  5. Hollanda
  6. İspanya
  7. İsviçre
  8. İtalya
  9. KKTC
  10. Lihtenştayn
  11. Lüksemburg
  12. Malta
  13. Portekiz
  14. Ukrayna
  15. Yunanistan
  16. Polonya
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Türkiye Norveç Dünya Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (10)

oguz:

NE ACI BİR DURUM VE BAŞARI GİBİ GÖSTERİLİYOR COK YAZIK

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Doğrucu Davud:

Bu anlaşma müşteri davet anlaşması. Turizm için müşteri çağırıyoruz. Bu yüzden Norveçten vize istemekten bahseden garip insanlar var. Doğu Güneydoğu sınırları kevgire dönmüş elini kolunu sallaya sallaya afganı suriyelisi ıraklısı kimlik bile göstermeden giriyor

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Martin Sikertel:

Suriyeliler yıllardır kimlik bile kullanmadan elini kolunu sallaya sallaya giriyor; en azından Suriyeli gibi parazit değil bunlar.

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