Nordex Group, Sivas'ta Yeni Rüzgar Enerjisi Projesi Kuruyor

Nordex Group, Sivas'taki toplam 90 megavat kurulu güce sahip R24- Gürün Rüzgar Enerjisi Projesi için 14 "N163/6.X" türbini kuracak.

Nordex Group'tan yapılan açıklamaya göre, ADY Akdeniz Rüzgar Enerjisi Üretim AŞ tarafından geliştirilen proje, Sivas'ın Gürün ilçesinde yer alıyor.

ADY Akdeniz Rüzgar, bu siparişle Türkiye'de yüzde 31'den fazla pazar payı ile lider konumunu sürdüren Nordex Group'un Premium Servis paketinden 10 yıl süreyle faydalanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nordex Group Türkiye ve Orta Doğu Bölge Başkan Yardımcısı Ender Özatay, ADY Akdeniz Rüzgar Enerjisi Üretim AŞ'den alınan ilk siparişi duyurmaktan gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu gelişme, Nordex Group'un Türkiye'deki büyümesinin sürdüğünü ve yenilenebilir enerji sektöründeki yeni oyuncuları teknolojimizle destekleme konusundaki kararlılığımızı gösteriyor. R24-Gürün projesi ayrıca ülkenin enerji dönüşümü yolunda bir başka adımı temsil ediyor."