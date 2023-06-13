Nisan Ayında Sanayi, İnşaat, Ticaret ve Hizmet Sektörleri Toplamında Ciro Endeksi Arttı

TÜİK verilerine göre nisan ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aylık yüzde 3,6, yıllık yüzde 56,2 arttı. Sanayi sektöründe yıllık ciro artışı en az oldu.