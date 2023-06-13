Nisan Ayında Sanayi, İnşaat, Ticaret ve Hizmet Sektörleri Toplamında Ciro Endeksi Arttı
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TÜİK verilerine göre nisan ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aylık yüzde 3,6, yıllık yüzde 56,2 arttı. Sanayi sektöründe yıllık ciro artışı en az oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre nisan ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aylık yüzde 3,6, yıllık yüzde 56,2 arttı.
TÜİK, nisan ayına ilişkin ciro endekslerini bugün yayınladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aylık yüzde 3,6 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 3,9, inşaat ciro endeksi yüzde 6,3, ticaret ciro endeksi yüzde 3, hizmet ciro endeksi yüzde 4,1 arttı.
YILLIK CİRODA EN AZ ARTIŞ SANAYİ SEKTÖRÜNDE OLDU
TÜİK verilerine göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi yıllık yüzde 56,2 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 41,8, inşaat ciro endeksi yüzde 93,1, ticaret ciro endeksi yüzde 60,3, hizmet ciro endeksi yüzde 66,1 arttı.