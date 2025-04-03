Nisan Ayı Kira Artış Oranı Yüzde 51,26 Olarak Belirlendi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı mart ayı enflasyon verilerine göre, Nisan ayında kira sözleşmesini yenileyecek kiracılar için uygulanacak artış oranı yüzde 51,26 oldu. Bu oranın, geçtiğimiz aya göre yaklaşık 2 puanlık bir düşüş anlamına geldiğini ifade eden Antalya Emlakçılar Odası Başkanı İsmail Çağlar, "Kira oranı artışının düşmesinin çok bir etkisi olmaz, Antalya'da bir fiyat artışı ya da düşüşü diye bir şey söz konusu değil" dedi.

Nisan ayı kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı mart ayı enflasyon verileriyle birlikte belli oldu. 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 51,26 olarak açıklandı. Buna göre, nisan ayında kira kontratını yenileyecek olan kiracılar için azami zam oranı yüzde 51,26 olacak.

"Konut sayısı yetersiz"

Antalya Emlakçılar İş Takipçileri ve Oto Galericiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Çağlar, kira artış oranının düşmesinin kentteki kiralara yansımayacağını söyledi. Çağlar, "Yüzde 2'lik düşüş çok büyük bir fark sağlamaz. Zaten sözleşmeler yılda bir yenileniyor ve kira artışı o dönemde geçerli TÜFE oranına göre yapılıyor" dedi.

Antalya'da kiralık konut bulmanın hala zor olduğunu belirten Çağlar, özellikle yaz sezonu öncesi talebin daha da arttığını dile getirdi. Çağlar, "Yaz sezonu yaklaşıyor. Kente hem yaz tatiline gelenler hem de sağlık hizmeti almak için gelen vatandaşlar var. Ancak kiralık konut sayısı yetersiz. Bu da fiyatların düşmesini zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

"Yeni kiralar, piyasa şartlarına göre belirlenir"

Başkan Çağlar, Antalya'da en düşük kira bedelinin 12-13 bin TL'den başladığını, sahil bandı gibi bazı bölgelerde bu rakamın daha da yükseldiğini belirtti. Çağlar, "Bugün biri ev kiralayacaksa, çevredeki kira ortalamasına bakar. Artış oranı sadece mevcut kiracılar için önemlidir. Yeni kiralar, piyasa şartlarına göre belirlenir" diye konuştu.

Öte yandan, Temmuz 2024 itibarıyla yürürlükten kalkan yüzde 25'lik zam sınırı sonrasında, kiracılar için artış oranı yeniden TÜFE ortalamasına göre hesaplanmaya başlandı. - ANTALYA