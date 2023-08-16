Nilüfer Belediyesi Hasanağa Gıda Merkezi'ni Hizmete Açtı

Nilüfer Belediyesi'nin hizmete açtığı Hasanağa Gıda Merkezi'nde ekolojik tarımla üretilen ürünler işlenerek, sağlıklı gıda tarladan sofralara taşınıyor.

Nilüfer'de tarımın gelişmesi, üreticiye destek olunması ve Belediyeye ait boş arazilerin tarıma kazandırılması adına çabalarını sürdüren Nilüfer Belediyesi, sağlıklı gıdaların erişilebilir olması için de çeşitli çalışmalar yapıyor. Bu çalışmaların hedefine ulaştığı yatırımlardan biri de Nilüfer Belediyesi'nin Hasanağa Mahallesi'nde kurduğu Hasanağa Gıda Merkezi oldu. Kadın derneklerinin katılımıyla bir süredir deneme üretimlerinin yapıldığı Merkez'in resmi açılışı törenle yapıldı.

Törene; Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Fevzi Çakmak, İyi Parti Nilüfer İlçe Başkanı Levent Öncü, muhtarlar, kadın dernekleri ve çok sayıda konuk katıldı.

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, herkesin yaklaşan bir gıda krizinden sözettiği bir dönemde daha çok üretime sarılmak gerektiğini vurgulayarak, "O nedenle toplumun bütün kesimlerini tarımsal üretimle buluşturmaya çabalıyoruz. Ata tohumlarımızı korumaya, geleneksel üretim biçimlerini yaşatmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz mahallelerde kadın derneklerinin kurulmasını teşvik ettik ve o derneklerle ortak üretimler yaparak, kadınların geleneksel yöntemlerle ürettiği tarhana, erişte, turşu, reçel gibi ürünleri tüketiciye ulaştırma konusunda da adımlar attık. Hasanağa Gıda Merkezi işte bu çabalarımızı büyütecek bir adım oldu" dedi.

800 metrekare kapalı alana sahip olan Hasanağa Gıda Merkezi'nde birbirinden ayrı kuru ve ıslak üretim alanları, hammadde, ambalaj ve işlenmiş ürünlerin yer aldığı kuru depolar, soğuk hava odaları, kalite kontrol laboratuarı ve çalışma ofislerinin yeraldığını ifade eden Başkan Erdem, sözlerine şöyle devam etti; "Burada yapılan çalışmalarla sağlıklı gıdayı tarladan sofralarınıza taşıyoruz diyebilirim. Örneğin bizim ekolojik şartlarda yetiştirdiğimiz buğdaydan yapılan unla, kadın derneklerimiz burada erişte, tarhana, kuskus gibi üretimlerini yapıyorlar. Yine bizim ilaçsız ürettiğimiz domateslerden salça yapıyorlar. Reçeller, marmelatlar, pekmezler, turşular yapılıyor. Bütün bu üretimler gıda mühendislerimizin kontrolü altında ve hijyen kurallarına uygun şekilde yapılıyor. Üretim yapacak kadın derneklerine gıda, hijyen ve sanitasyon kurallarına ilişkin eğitim veriliyor. ve üretilen her şey Nilüfer Bostan satış noktalarında halka ulaştırılıyor. Sonuç olarak üreten de kazanıyor, kadın dernekleri de emeklerinin karşılığını alıyor ve sağlıklı gıdaya ulaşan tüketici de kazanıyor."

Bu merkezde yakında Tıbbi ve Aromatik Bitki İşleme Tesisi de kuracaklarını açıklayan Başkan Erdem, böylece, tıbbi aromatik bitki üretimine teşvik ettikleri çiftçilerin ürünlerini burada işleyerek ekonomik değere dönüştürmelerini sağlayacaklarını sözlerine ekledi. Törende konuşan Hasanağa Mahalle Muhtarı Halil Turan ise merkezin açılmasında emeğe geçenlere teşekkür etti.

Hasanağa Gıda Merkezi'nde Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) tarafından üretilen ya da tedarik edilen hammaddeler gıda mühendisinin gözetiminde, Kadın Dernekleri üyeleriyle hijyenik ortamda işleniyor, ambalajlanıyor depolanıyor ve araçlarla satış noktalarına sevk ediliyor. Ürünün hammadde hazırlığı, üretimi ve paketlenmesinde dikkat edilmesi gereken gıda, hijyen ve sanitasyon kurallarına ilişkin eğitim alan Kadın Dernekleri üyeleri, kendi geleneksel gıda kültürlerine göre oluşturulan reçeteler çerçevesinde doğal ve sağlıklı gıdalar üretiyorlar. - BURSA