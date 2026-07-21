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Niğde'de 2 jeotermal arama sahası ihaleye açıldı

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Niğde İl Özel İdaresi, Merkez ilçede bulunan 2 jeotermal kaynak arama sahasını açık teklif usulüyle ihaleye çıkardı. İhale 12 Ağustos'ta saat 11.00'de yapılacak.

Niğde'de 2 jeotermal kaynak arama ve doğal mineralli su arama ruhsat sahaları ihaleye çıkarıldı.

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Niğde'nin Merkez ilçesinde bulunan 2 jeotermal kaynak arama sahası, açık teklif usulüyle ihaleye çıkarıldı.

Büyüklükleri 3 bin 912,07 hektar ile 4 bin 991,26 hektar arasında değişen sahalar için ihale bedelleri 1 milyon 800 bin lira ila 1 milyon 900 bin lira, geçici teminat tutarları ise 54 bin lira ila 57 bin lira olarak belirlendi.

Söz konusu sahalara ilişkin ihaleler 12 Ağustos saat 11.00'de Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz
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