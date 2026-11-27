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NEW New York borsası, teknoloji hisselerindeki toparlanmayla haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,55 artarak 50.458,86 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 1,11 artışla 7.262,61 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,58 kazançla 23.958,46 puana çıktı.

Son dönemde hisseleri satış baskısı altında kalan Nvidia'nın hisseleri, yatırımcıların yapay zeka ile bağlantılı hisselere yönelmesiyle yüzde 1,7 artışla güne başladı.

Diğer teknoloji devlerinin hisseleri de artış gösterdi. Anthropic'in hisseleri yüzde 3,5, Alphabet, Amazon ve Microsoft'un hisseleri yüzde 2 civarında yükseldi.

Ayrıca SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk'ın ABD'deki her çocuğa biri şirketten biri de kendisinden olmak üzere 2 SpaceX hissesi vereceğini açıklaması sonrasında şirketin hisseleri yüzde 3 değer kazandı.

Analistler, yapay zeka yatırımlarının dönüşüne ilişkin soru işaretlerinin sürdüğünü belirterek, yatırımcıların ABD yönetiminin 14 ticaret partnerine yönelik yeni tarife adımının olası etkilerini de değerlendirdiğini söyledi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de mal ticareti açığı, ekimde aylık bazda yüzde 10,7 artarak 149,5 milyar dolarla Mart 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'de dün Şükran Günü tatili dolayısıyla kapalı olan New York borsası, bugün yarım gün işleme açık olacak.

Kaynak: AA