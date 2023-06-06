New York Borsası Yükselişle Kapandı

New York borsası günü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,03 artışla 33.573,28 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,24 artarak 4.283,85 puanla yılın en yüksek değerine ulaşırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,36 artışla 13.276,42 puana yükseldi. Yatırımcılar gelecek hafta açıklanacak enflasyon verileri ile ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararını beklerken, pay piyasaları günü pozitif seyirle tamamladı. Dün kripto para borsası Binance'e dava açtığını bildiren ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), bugün de Coinbase'e kural ihlalleri gerekçesiyle dava açtığını duyurdu. SEC Başkanı Gary Gensler, CNBC'ye yaptığı değerlendirmede, 'daha fazla dijital para birimine ihtiyaç duymadıklarını' belirterek, tokenlerin gerçek değerini sorguladığını ifade etti. Coinbase hisseleri, söz konusu dava haberinin ardından günü yüzde 12 değer kaybıyla tamamladı. Öte yandan, Boeing'in hisseleri de şirketin 787 Dreamliner modelinde yeni bir kusur bulunduğu ve teslimatların etkileneceği konusunda uyarması sonrasında yüzde 1'e yakın düştü.