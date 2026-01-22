Haberler

New York borsası Trump'ın Grönland ile ilgili tarifelerde geri adım atmasıyla yükselişle kapandı

New York borsası, ABD Başkanı Trump'ın NATO Genel Sekreteri ile Grönland konusunda anlaşma çerçevesi oluşturduklarını açıklaması sonrası değer kazandı. Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde artış gösterdi ve piyasalardaki risk algısı düştü.

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Grönland konusunda bir "anlaşma çerçevesi" oluşturduklarını ve bu kapsamda 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük tarifelerini uygulamayacağını açıklaması sonrası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,21 artarak 49.076,98 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,16 artışla 6.875,62 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,18 kazançla 23.224,83 puana çıktı.

ABD yönetiminin Grönland'ın kontrolü konusundaki ısrarı ve yeni bir tarife savaşının başlayabileceğine yönelik endişelerle hafta başından bu yana risk algısının yükseldiği pay piyasalarında, Trump'ın Davos'taki açıklamalarının ardından pozitif seyir izlendi.

Trump'ın İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun 56. Yıllık Toplantıları'nda yaptığı konuşma ve görüşmeler yakından takip edilirken, verdiği mesajlar Grönland konusundaki tansiyonun düşmesini sağladı.

Davos'taki konuşmasında ulusal güvenlik gerekçeleriyle Grönland'a ihtiyaçları olduğunu savunan Trump, bu nedenle ABD'nin Grönland'ı alma konusunu görüşmek üzere acil müzakereler yapılmasını talep ettiğini aktardı. Trump, bölgenin kontrolünü ele alma konusunda "güç kullanmayacağını" ifade etti.

Ayrıca NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşen Trump, bu görüşme sonucunda Grönland ve tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekte yapılacak bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduklarını açıkladı.

Trump, bu kapsamda Grönland konusunda Avrupa ülkelerine yönelik 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerini uygulamayacağını belirtti.

ABD Başkanı Trump, 17 Ocak'ta, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya'dan ithal edilen mallara 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 tarife getirileceğini, 1 Haziran'da bu oranın yüzde 25'e çıkarılacağını duyurmuştu.

Öte yandan ABD Yüksek Mahkemesinde, Başkan Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimine yönelik görülen dava da yatırımcılar tarafından yakından izlendi.

Yaklaşık iki saat süren duruşmada tarafların savunmaları dinlenirken, Yargıç Brett Kavanaugh, ABD Başkanı'nın yargı denetimi olmaksızın görevden almasının "Fed'in bağımsızlığını zayıflatacağı, hatta paramparça edeceği" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
