New York borsası Fed toplantısının ardından düşüşle kapandı

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit tutmasına karşın ekonomik projeksiyonların bu yıl faiz artışı yapılabileceğine işaret etmesi sonrası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,98 azalarak 51.492,55 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,21 azalışla 7.420,10 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,34 kayıpla 26.021,66 puana geriledi.

Fed'e yönelik faiz artırımı beklentilerinin artmasıyla pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Banka, yeni Başkan Kevin Warsh liderliğinde düzenlenen ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu.

Politika metninin önceki açıklamalara kıyasla belirgin şekilde kısaltıldığı dikkat çekerken, gelecekteki faiz indirimlerine yönelik eğilime işaret eden ifadelerin metinden çıkarıldığı görüldü.

Fed'den yapılan açıklamada, enflasyonun enerji dahil bazı sektörlerde fiyat artışlarına yol açan arz şoklarının da etkisiyle bankanın yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmayı sürdürdüğüne işaret edilerek, Komite'nin fiyat istikrarını sağlamaya kararlı olduğu vurgulandı.

Fed'in yayımladığı projeksiyonlar da 2026'da faiz artırımı yapılabileceğinin sinyalini verdi. FOMC üyelerinin gelecekteki faiz beklentilerini gösteren nokta grafiği 18 yetkiliden 9'unun bu yıl en az bir faiz artırımı öngördüğünü ortaya koydu.

Fed Başkanı Warsh, düzenlediği basın toplantısında, enflasyonun yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde seyrettiğini belirterek, fiyat istikrarını sağlama konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

"Bu Komite fiyat istikrarını sağlayacak." diyen Warsh, Komite'nin bu konuda "net ve hemfikir" olduğunu söyledi.

Toplantının ardından yayımlanan politika metninde yapılan değişikliklere de işaret eden Warsh, metnin daha kısa ve daha sade olduğunu, bazı eski ifadelerin çıkarıldığını aktardı.

Warsh, ileriye dönük yönlendirmenin (forward guidance) de açıklamada yer almadığını dile getirdi.

Ekonomik projeksiyonlara da değinen Warsh, Komite üyelerinin tahminlerini sunmaya devam ettiğini ancak kendisinin mevcut yapısıyla projeksiyonlara dair uzun süredir benimsediği görüşler doğrultusunda bir tahmin sunmaktan kaçındığını ifade etti.

Analistler, Warsh başkanlığındaki ilk toplantının ardından genel tonun beklentilere göre daha "şahin" olduğunu belirtti.

Fed kararlarının ardından tahvil faizleri yükselirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,48 seviyesine çıktı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de perakende satışlar mayısta aylık bazda yüzde 0,9 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Jeopolitik tarafta da ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata dair gelişmeler takip edilirken, ABD Başkanı Donald Trump, İran ile mutabakata ilişkin "Hoşuma gitmezse, uygun şekilde davranmazlarsa başlarının tam ortasına bombaları bırakırız." ifadesini kullandı.