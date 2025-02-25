Nestlé, Türkiye'de 119 yıldır yatırımlarını devam ettiriyor

Nestlé Türkiye 2023 yılında Türkiye ekonomisinde toplam 33,6 milyar Türk lirası karşılığı katma değer oluşturdu. 119 yıldır bu topraklarda faaliyet gösteren şirketin, son 20 yılda ülkeye yaptığı yatırım 432 milyon İsviçre frangına ulaştı. Üretiminin yüzde 86'sını yerel kaynaklarla gerçekleştiren şirket, 2025 yılında Türkiye'deki 6'ncı fabrikasını açacak.

Nestlé, gelecek nesillerin yaşam kalitesini artırmak için gıdanın gücünü ortaya çıkarma hedefiyle bir buçuk asrı aşkın süredir çalışmalarına devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin ilk global yatırımcılarından biri olan şirket, PricewaterhouseCoopers (PwC) ile oluşturduğu etkiyi somut bir şekilde ortaya koyan bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmada şirketin Türkiye'nin ekonomik yapısının ayrılmaz parçaları olarak yatırım, istihdam ve devlet gelirlerine sağladığı katkılar öne çıkıyor. Yerel istihdam, ekonomik canlandırma ve ülke ekonomisine katkı oluşturmada önemli bir rol oynayan şirketin 2023 yılındaki toplam katma değeri 33,6 milyar Türk lirasına ulaştı. Bugün 2 bin 800 çalışanıyla faaliyet gösteren şirket, Türkiye'de toplam 17 bin 400 kişiye istihdam oluşturuyor.

106 yerel üretici iş birliğinde, üretimin yüzde 86'sı yerel kaynaklardan

Yarısı son 4 yılda olmak üzere Türkiye'de son 20 yılda 432 milyon İsviçre frangı tutarında yatırım yapan şirketin yatırım odaklarının başında iç pazar taleplerinin değerlendirilmesi için kapasite artırımı ve yerelleştirme geliyor. Bursa Karacabey, Balıkesir, Kestel ve İnegöl'de toplam 6 fabrikası bulunan şirketin toplam üretiminde 106 yerel üretici ile iş birliği yapılıyor ve üretimin yüzde 86'sında yerel kaynakları kullanılıyor.

2025'te de yatırımlarına devam ediyor

Türkiye'de 119 yıldır üretimini sürdüren şirket, oluşturduğu toplumsal faydayı ve ekonomik katkıyı artırmak üzere yeni yatırımlar yapmaya devam ediyor. Geniş ürün portföyü ile Türkiye'de her 10 evden 9'una ulaşan şirket, son 20 yılda Türkiye'ye 432 milyon İsviçre frangı yatırım yaptı. Yüzde 86'sını yerel kaynaklardan gerçekleştirdiği üretimini büyütecek yeni yatırımlar yapmaya devam edecek olan şirket 2025 yılında yeni evcil hayvan maması fabrikasını faaliyete geçirecek. Çeşitli fazlar halinde ilerleyen bu yatırım 98 milyon İsviçre frangı olurken, şirketin Türkiye'deki 6'ncı tesisi olacak. Fabrikadan bölgeye ihracat da gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında yatırımları, istihdam oluşturma gücü ve devlet gelirlerine sağladığı katkılarla rol alan şirket; sanayi, tarım ve perakende sektörlerinde büyümeyi destekleyen bir katalizör olarak, tedarikçileri ve iş ortaklarıyla güçlü bir ekosistem oluşturuyor. Şirket, endüstrinin farklı alanlarında sürdürülebilir gelişime ve sektörel dönüşüme öncülük ederek, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk alanlarında da çevresel ve toplumsal faydaya odaklanıyor.

Türkiye ekonomisine sağladığı faydayı gelecek dönemde de artırmayı hedefliyor

Türkiye'nin ekonomisine, toplumuna ve çevresine sağladığı faydayı gelecek dönemde de artırmayı hedefleyen şirket, uzun soluklu kurumsal sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyor. Nestlé Damak ve TEMA Vakfı iş birliğinde hayata geçen "Fıstığımız Bol Olsun" projesiyle Anadolu topraklarının değeri Antep fıstığında, programın uygulandığı bahçelerde verim 2011'den bu yana 2,5 kat artarken, yaklaşık 8 bin kişiye sürdürülebilir tarım uygulamaları ve Antep fıstığının önemi ile ilgili eğitim verildi. Toplumun bilgilendirilmesi yönündeki çalışmaları önceliklendiren şirket, Nesfit markasıyla "Pembe Kurdele" hareketi ile Hatay'da yüzlerce kadınla bir araya geldi. Memeder iş birliğinde Van, Muş ve Gaziantep'te de son 2 yıldır meme kontrolü yapmayan 1000 kadını, doktorlar aracılığıyla kontrole teşvik etti. Eğitim alanında ise Nescafé ve TEV iş birliğiyle 2019'dan beri yüzlerce gence eğitim desteği sağladı. Çalışmalarında tüm canlıların iyiliğine odaklanan şirket, Purina PetCare Türkiye markasıyla da patili dostlara tonlarca mama bağışlıyor.

Topluma katkı bilinciyle çalışan Nestlé Türkiye gönüllüleri ise son altı yılda 64 bin saat gönüllülük faaliyetleri gerçekleştirdi.

Ad Net Zero Türkiye'nin ilk imzacılarından biri olarak, ilk sürdürülebilir ilkelerle uyumlu reklam uygulamasını hayata geçirdi

"Burası Yuvamız" reklam filmi ile Nestlé'nin Türkiye'de bir asrı aşkın süredir oluşturduğu etkiyi anlatan şirket Türkiye'de Ad Net Zero Türkiye rehberliğinde çekilen reklam filmine de imza atmış oldu.

Pazarlama endüstrisinin karbon ayak izini azaltmak ve reklam faaliyetlerinin çevresel etkisini en aza indirmek için çalışan küresel girişim Ad Net Zero'nun Türkiye'deki ilk imzacılarından biri olan şirket; filmin çekimleri sırasında geri dönüştürülebilir ürünler seçti, QR kod sayesinde kağıt kullanımını azalttı, atıkları ayrıştırarak geri dönüştürülmesi üzere harekete geçti. Aynı zamanda ekiplerin ulaşım ve lojistik konusunda bilinçli tercihler yaparak toplu taşıma, elektrikli araçlar ve yerel ekiplerle çalışma prensiplerine öncelik verildi.

Nestlé Türkiye, Ad Green aracı üzerinden aksiyonlarının girişini sağlayarak, oluşturduğu etkiyi ölçümleyecek. - İSTANBUL