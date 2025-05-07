Nesine 2. Lig Play-Off Maçları Yaay Üzerinden Canlı Yayınlanacak

Futbolda Nesine 2. Lig play-off 1. tur Beyaz Grup'ta Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK- Altınordu karşılaşması, Yaay üzerinden canlı yayınlanacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom'un sosyal medya platformu Yaay, sporseverlere sunduğu canlı yayınlarla bu alandaki içeriklerini genişletiyor.

Nesine 2. Lig play-off 1. tur Beyaz Grup'ta Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK ile Altınordu arasındaki mücadele, Yaay platformu üzerinden canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Ali Hoşfikirer Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadele, yarın 16.00'da başlayacak.

Türk Telekom'un yeni uygulamasıyla, Nesine 2. Lig ve 3.Lig'de seçili maçlar, bundan böyle platform üzerinden takip edilebilecek. Canlı yayınlar, 2025-26 sezonu boyunca devam edecek.