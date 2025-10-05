Nazilli Ticaret Odası, ANUGA Gıda Fuarı'nda Türkiye'yi Temsil Ediyor

Dünyanın sayılı ve Avrupa'nın en büyük uluslararası gıda fuarı ANUGA'da stant açan Türkiye'deki tek oda olan Nazilli Ticaret Odası (NTO), üyelerinin ufkunu genişletmeye devam ediyor.

Nazilli Ticaret Odası (NTO), bölgedeki coğrafi ürünleri tanıtma amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Nazilli Ticaret Odası, dünyanın en büyük uluslararası gıda fuarlarından biri kabul edilen ve Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen ANUGA Fuarı'nda 2013 yılından bu yana stant açarak Nazilli'nin yöresel ürünlerini Avrupa'nın beğenisine sunuyor. İki yılda bir yapılan fuara üyelerini götüren NTO Yönetimi, ihracat yapan üyelerine destek olmanın yanı sıra, herhangi bir nedenle ihracat yapamayan üyelerini de destekleyerek ihracata yönlendiriyor.

Türk firmaları 4. sırada

Köln Ticaret Fuarı alanında dün kapılarını açan ve 4 gün sürecek olan fuarda yiyecek-içecek alanlarında toptan ve perakende sektörlerinden temsilciler katıldı. Avrupa'dan 4 bin 310, Asya'dan bin 763, Amerika'dan 880, Afrika'dan 312 ve Okyanusya'dan 34 firmanın katıldığı fuarda İtalya, Çin ve İspanya'nın ardından 10 ülke arasında Türkiye, en fazla katılımcıyla 4. sırada yer aldı. 139 bin 647 ziyaretçinin katıldığı Avrupa'nın en büyük gıda fuarında Türk markalarının stantları büyük ilgi gördü.

"ANGUA Gıda Fuarı'na katılan ve stant açan tek odayız"

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Almanya'da gerçekleştirilecek olan Avrupa'nın en büyük gıda fuarı olan ANUGA'ya üyelerini götürerek stant açtıklarını ifade etti. Arslan, "Aydın bölgesinde yöresel ürünler noktasında NTO kadar önem veren başka bir oda yoktur. Biz 2013 yılından beri Avrupa'nın en büyük fuarı olan Almanya'nın Köln kentindeki ANUGA Gıda Fuarı'na katılan ve stant açan Türkiye'deki tek odayız. Yeni fırsatlar, yeni ihracat kanalları ve vizyonlarını genişletme anlamında üyelerimizi bu fuara götürüyoruz. Her seferinde de en azından bir veya iki firmamız ihracata başlıyor. Bu da bizim iftihar kaynağımız" dedi.

"Amacımız, bölge ihracatını arttırmak"

Arslan, şöyle devam etti: "İhracat yapan üyelerimize desteklerimiz sürmekle birlikte ihracat potansiyeli olan ancak çeşitli sebeplerle ihracat yapamayan firmalarımızın dış ticaret tecrübelerini arttırmak, dış pazarlarla buluşturmak amacıyla yaptığımız organizasyonların sonucunu almaya başladık. Özellikle yurt dışı organizasyonlarında bölgemize özgü ürünlere katma değer oluşturacak projeler olmasına dikkat ediyoruz. Nazilli Ticaret Odası olarak yurt içinde ve dışında, her platformda üyelerimizi azami düzeyde temsil ettiğimize inanıyorum." - AYDIN