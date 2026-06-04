NTO üyelerine nefes kredisi başlıyor

Nazilli Ticaret Odası tarafından dile getirilen işletmelerin finansman sıkıntısı yeni başlayacak kredi programı ile önemli ölçüde sona erecek.

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan tarafından yapılan açıklamada; "Uzun süredir her platformda dile getirdiğimiz Ticaret Odası üyelerinin kredi sorununun çözümü için TOBB tarafından başlatılan çalışmalar tamamlandı. Pazartesi gününden itibaren üyelerimiz "Nefes Kredisi" için bankalara başvuru yapabilirler" dedi.

Başkan Arslan açıklamasının devamında, "Sürekli olarak her platformda dile getirdiğimiz esnaf kefalet kredisinden ticaret odası üyelerinin faydalanmamasının doğru olmadığını, esasen bir kamu kaynağı olan Halk Bankası fonlarından tahsis edilen esnaf kefalet kredisinin sadece ünvanı nedeniyle esnaf odasına kayıtlı işletmelere verildiğini ifade ediyoruz. Sonuçta taleplerimiz karşılığını buldu. Hisarcıklıoğlu tarafından çalışmaları yürütülen yeni kredi, bu soruna bir nebze çare olacak diye düşünüyorum. TOBB Nefes Kredisi'nde yeni dönem başvuruları 8 Haziran 2026 (Pazartesi) tarihi itibariyle başlıyor. TOBB, KGF ve Bankaların işbirliğinde verilecek kredide, 24 ay vadeye kadar yıllık yüzde 36, 24 ay üzerindeki vadelerde ise yıllık yüzde 34 faiz uygulanacak. Kredi 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil, toplam azami 48 ay vadeli olacak. Bir firmanın kullanabileceği azami kredi limiti 3 milyon TL olarak belirlendi. Yeni TOBB Nefes Kredisi kapsamında ilk dilim olarak 25 milyar TL kullanıma açılacak, bu yıl içerisinde duyurulacak ilave limitlerle kredi hacminin 100 milyar Türk Lirası'na ulaşması hedefleniyor. KOBİ'lere uygun şartlarda finansman desteği sağlamayı amaçlayan krediye Nazilli Ticaret Odası'na kayıtlı tüm üyeler başvurabilecek" dedi.

Bir firmanın azami 3 milyon TL kredi kullanabileceğini ifade eden Arslan, "Krediler, 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil, azami 48 ay vadeli olacak. Kredi, 24 aya kadar yıllık yüzde 36, 24 ay üzerinde ise yıllık yüzde 34 faizle kullandırılacak. Yeni TOBB Nefes Kredisi kapsamında ilk dilim olarak 25 milyar TL kullanıma açılacak, bu yıl içerisinde duyurulacak ilave limitlerle kredi hacminin 100 milyar Türk Lirası'na ulaşması hedefleniyor. Nefes Kredisinin üyelerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, kredinin hayata geçirilmesinde emeği geçen başta M.Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere herkese Oda üyelerimiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı