NATO Genel Sekreteri Rutte'den ASELSAN ziyareti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Türkiye ile birlikte çalışmanın bütün NATO müttefikleri için önemli olduğunu dile getirdiğini söyledi.

Rutte ve beraberindeki heyet, Ankara temasları kapsamında ASELSAN'ı ziyaret etti. Rutte'ye, Görgün ve ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol eşlik etti.

Rutte, Gölbaşı Teknoloji Üssü Çelikkubbe Etkinlik Merkezi'nde düzenlenen programda ASELSAN mühendislerine hitap etti.

Görgün, programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Rutte'ye Türkiye'nin savunma sanayisi altyapısını aktardıklarını belirten Görgün, "Türkiye'deki bu gelişmişliği, Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu irade ve katettiği yolu ve politikaları bütün NATO müttefiklerinde dile getirmeye ve anlatmaya çalışacağını söyledi." dedi.

Görgün, Rutte'nin Türkiye'deki tecrübeleri, üretim ve çevik yaklaşım konusundaki katkıları beklediğini ifade ettiğini dile getirerek, "Bunlar duyduğumuz güzel şeylerdi, kendisi etkilenmiş bir şekilde ayrıldı." ifadesini kullandı.

"NATO Savunma Sanayi Endüstri Forumu'na ev sahipliği yapacağız"

Rutte'nin ziyareti sırasında en çok neleri dikkatle izlediğine ilişkin soruya karşılık Görgün, kısıtlı zaman diliminde özellikle üretim kapasitesinin artırılmasını, çevik yönetim anlayışını ve sahanın ihtiyaç duyduğu tedarik zinciri yönetimi yaklaşımlarını ASELSAN özelinde anlattıklarını söyledi.

Görgün, Rutte ile daha önce iki kez Türk savunma sanayisini detaylıca ele aldıkları toplantılar yaptıklarını hatırlatarak şöyle konuştu:

"Türk savunma sanayisini paylaştığım toplantı olmuştu. Orada çok etkilenmişti. Oradaki verileri halihazırda çok hatırlıyor ve birçok konuşmasında da onları dile getirdi. Türk savunma sanayisinin gelişmişliğini anlattı. Türkiye ile birlikte çalışmanın bütün NATO müttefikleri için önemli olduğunu, müttefik NATO'nun faydasına olacağını dile getirdi. Önümüzdeki temmuz ayındaki NATO Savunma Sanayi Endüstri Forumu'na ev sahipliği yapacağız. Onunla ilgili bilgilendirmeler yaptık. Bununla beraber geçtiğimiz yıl NATO'nun farklı birimlerine Türkiye'deki ev sahipliği yaptığımız programları ifade ettik. Memnuniyetini, ilgimizi ve Türkiye'nin katkısını önemli bulduğunu ifade etti."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın savunma sanayisine, Türk gençlerine ve mühendislerine verdiği önemin Rutte tarafından bizzat yerinde görüldüğünü ifade eden Görgün, toplantının son derece verimli geçtiğini vurguladı.

Envanterlerin hızlı yenilenmesi ve Çelik Kubbe vurgusu

Dünyada artan tehdit algısı ve savunma sanayisi yatırımlarının önemine yönelik soru üzerine Görgün, dünyada sahadaki envanterlerin çok çabuk tükendiğinin fark edildiğine dikkati çekti.

Önemli olanın tüketilen ekipman ve mühimmatın yerine yenilerini koyabilme hızı ve çevikliği olduğunu vurgulayan Görgün, bu kapsamda farklı sektörlerdeki gelişmelerin savunma sanayisine nasıl adapte edildiğini ve özel sektörle koordineli çalışmaları nasıl yönettiklerini Rutte'ye aktardıklarını söyledi.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol'un da ASELSAN'ın yatırımlarını Rutte'ye detaylı şekilde anlattığını belirten Görgün, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle Cumhurbaşkanı'mızın 27 Ağustos 2025 tarihinde ziyaretiyle Çelik Kubbe unsurlarının teslimi ve yatırımların adının konulduğu ziyaretten bahsettik. Çok etkilendi. Özellikle hava savunma ve Çelik Kubbe alt sistemlerinin üretileceği tesisleri ve Türkiye'nin bu alanda yaptığı yatırımları, ASELSAN'ın dünya sıralamalarındaki yeri ve ilerleyişini ifade etti Ahmet Bey. Özellikle yüzde 40'lık büyüme, yatırımlardaki büyüme, bununla beraber teknolojik tercih edilme sebepleri... Yapılan yatırımların sadece bir boyutuyla değil, temel ham madde ve onun işleyişinden son ürüne gelen süreçteki planlamayı açıkçası bir miktar bahsetti. Faydalı bir toplantı oldu."