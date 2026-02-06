Haberler

Eskişehir OSB'de Nadir Küpeli yeniden başkan seçildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Olağan Genel Kurulu'nda Nadir Küpeli, yeniden Başkan olarak seçildi. Küpeli, 2026-2030 hedeflerini paylaşarak yüksek teknoloji yatırımları, sanayi alanlarının genişletilmesi ve dijitalleşme projelerine odaklanacaklarını ifade etti.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Olağan Genel Kurulu'nda tek aday olarak seçime giren Nadir Küpeli, yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

E Osb'den yapılan açıklamaya göre, Yaşam Park Çok Amaçlı Kongre ve Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda konuşan Küpeli, geride kalan 8 yıllık süreci değerlendirerek 2026-2030 dönemine ilişkin hedeflerini paylaştı.

EOSB'nin üretim kapasitesini artıran, ihracat potansiyelini güçlendiren ve istihdama katkı sağlayan projelerin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Küpeli, yeni dönemde daha büyük hedeflere odaklanacaklarını söyledi.

Yeni dönemde yüksek teknoloji yatırımlarının artırılacağını ifade eden Küpeli, yeni sanayi alanlarının bölgeye kazandırılması, yeşil dönüşüm ve dijitalleşme projelerinin hızlandırılmasının öncelikler arasında yer aldığını kaydetti.

EOSB'nin mevcut sınırlarının ötesine geçtiğini vurgulayan Küpeli, 2030 hedeflerinin 50 milyon metrekarelik sanayi alanını geleceğe hazırlamak olduğunu ifade etti.

Küpeli, 2030 yılı itibarıyla firma sayısının bini aşmasını, çalışan sayısının 60 bine ulaşmasını ve ihracatın 3,5 milyar dolara çıkarılmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Yeniden göreve seçilmenin önemli bir sorumluluk olduğunu ifade eden Küpeli, sanayicilerin güvenine layık olmak için aynı kararlılıkla çalışmayı sürdüreceklerini belirterek, genel kurula katılanlara teşekkür etti.

Genel kurulda yapılan oylamanın ardından EOSB'nin yeni yönetim ve denetim kurulları belirlendi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Ekonomi
Umman'daki ABD-İran zirvesi sona erdi! İşte ilk açıklama

8 ay sonra masaya oturdular, ilk açıklama İran tarafından geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babasının izinden gidiyor! Yıldız futbolcunun oğlu Chelsea'de

Babasının izinden gidiyor! Dünya devi ile sözleşme imzaladı
Bu akşam İstanbul'da! Süper Lig devinden transferde bir son gün bombası daha

Süper Lig devinden transferde bir son gün bombası daha
Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı! Kurum hemen harekete geçti

Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı
Sosyal medyadan tanıştığı 3 çocuk babası adamı feci şekilde katletti

Cezaevinden yeni çıkan 3 çocuk babası adamı feci şekilde katletti
Babasının izinden gidiyor! Yıldız futbolcunun oğlu Chelsea'de

Babasının izinden gidiyor! Dünya devi ile sözleşme imzaladı
Epstein dosyalarından çıktı! FBI'ı zora sokacak tecavüz iddiası

Bu iddia doğruysa ABD karışır! Çoçuk yaşta başına gelenlere bakın
Netanyahu ilk kez Epstein'ın İsrail bağlantısı iddialarına yanıt verdi

Netanyahu'dan Epstein İsrail bağlantısı iddialarına ilk yanıt