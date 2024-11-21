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MÜSİAD ve MİMDER'den Malatya'nın Yeniden İmarı İçin Ortak Çalışma

MÜSİAD ve MİMDER'den Malatya'nın Yeniden İmarı İçin Ortak Çalışma
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MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin ve MİMDER Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, 6 Şubat depremleri sonrası Malatya'nın yeniden inşası ve şehirleşme süreçleri üzerine görüşmelerde bulundu. Ziyarette, yerinde dönüşüm projeleri ve inşaat sektöründeki sorunlar ele alındı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin ve yönetim kurulu üyeleri, Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu ile bir araya gelerek, 6 Şubat depremleri sonrası Malatya'nın yeniden inşası ve şehirleşme süreçlerini ele aldı.

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Akçin, beraberinde yönetim kurulu üyeleri Enis Aydoğan, Hamit Ilıcak, Cemil Arslan ve Yusuf Özdal ile MİMDER Başkanı Mehmet Bülbüloğlu ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Ziyaretin gündemi, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen büyük depremin ardından Malatya'nın yeniden inşası ve şehirleşme süreci oldu. Özellikle yerinde dönüşüm projeleri, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar ve bu süreçte karşılaşılan hukuki engeller üzerine detaylı istişarelerin yapıldığı ziyarette daha güçlü ve dayanıklı bir Malatya inşa etme hedefine ortak akılla ulaşılmasının önemine vurgu yapıldı.

"Sektörde zaman kaybettik"

MİMDER Başkanı Bülbüloğlu, Malatya'daki inşaat sektörünün 6 Şubat depremi sonrasında ciddi zorluklarla karşılaştığını yerinde dönüşüm projelerinin yavaş ilerlediğine dikkati çekerek, "Deprem sonrasında Malatya'da inşaat sektöründe ciddi anlamda sıkıntılar var. Bugün baktığımızda yerinde dönüşümde maalesef sektörde ve bölge genelinde sonuncu sıradayız. Bunun nedeni hem yerel seçim öncesi kaybettiğimiz zaman hem de hibe kredi rakamlarının yetersizliği. Yeterince organize olamamamız, hem kamu kurumları hem de STK'ların yeterince iş birliği içerisinde hareket edememesi nedeniyle ciddi anlamda bir zaman kaybettik" ifadelerini kullandı. İnşaat sektöründeki bu olumsuz durumu aşabilmek için daha etkin bir işbirliği ve çözüm odaklı yaklaşım gerektiğini ifade eden Bülbüloğlu, "Malatya'nın özellikle inşaat, konut ve iş yeri anlamında çok ciddi problemleri var. Bu süreçte neler yapmalıyız, nasıl hareket etmeliyiz? Bu konuları MÜSİAD ile istişare ederek hep birlikte aşacağız. Malatya'da hem rezerv alanlarda hem de yerinde dönüşümde neler yapmalıyız, bu süreci nasıl hızlandırmalıyız, kıymetli başkanımıza ve değerli yönetim kurulu üyeleriyle istişare edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Malatya'nın yapı stoku depreme dayanıklı"

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin de, 6 Şubat depreminde Malatya'nın nispeten daha az etkilendiğini ve bunun yapı stokunun sağlamlığından kaynaklandığını anlatarak, "Malatya'da deprem sonrası fazla gündeme gelmedik. Bunun ana sebeplerinden biri de vefat sayımızın az olmasıydı, bu da bizim için en sevindirici kısım. Bölgeyi gezmiş birisi olarak söyleyebilirim ki Maraş'ı, Hatay'ı, Adıyaman'ı ve Elbistan'ı gezdim. Bu bölgelerdeki yıkımlar çok daha ağırdı. Ancak Malatya'daki yapı stoku en sağlam olanıydı. Binalarımız ağır hasar almış olabilir, ancak yıkılmadı. Depremin ilk gününden beri bu ifadeyi sürekli kullanıyorum çünkü Malatya'nın binaları sağlam" dedi.

Akçin, sağlam yapı stokunun Malatya'nın geleceği için büyük bir avantaj oluşturduğuna dikkat çekerek, "Sonuçta bu yüzyılın en büyük afetini yaşadık. En son Elazığ depremi sonrası değerlerle bina yapmaya başladık ve bu süreçte Malatya'daki bina stoklarını yeniden şekillendirdik. Bu nedenle Malatya'nın yapıları sağlam ve daha dayanıklı" ifadelerini kullandı.

Akçin, MÜSİAD üyeleri ve Malatyalı iş insanlarıyla iş birliği yaparak, Malatya'nın inşa sürecine katkı sağlayacaklarını belirterek, "Önümüzde çıkmazlar olabilir ancak bunları da istişare içinde aşacağız. Hep birlikte daha güzel, daha iyi bir Malatya'yı inşa edeceğiz. Malatya'daki müteahhitler ve iş insanları olarak bu şehri ayağa kaldırmak için elimizden geleni yapacağız. Hep birlikte, Malatya'mız için daha güçlü ve sağlam bir yapılaşma sürecine gireceğiz" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Malatya'nın inşaat sektöründe yaşanan sorunları aşmak ve şehri yeniden ayağa kaldırmak için güçlü iş birliği ve ortaklık mesajı verildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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