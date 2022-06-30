MÜSİAD SAMEKS haziranda 53,5 puana geriledi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), haziranda bir önceki aya göre 4 puan azalarak 53,5'e geriledi.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Haziran 2022 sonuçları açıklandı.

Buna göre, haziranda mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 4,0 puan azalarak 53,5 değerini aldı. Bu gelişmede Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi'nin önceki aya göre 6,7 puan birden azalarak 51,3 seviyesine gerilemesi belirleyici rol oynadı.

Önceki aya göre 1,1 puan artış kaydederek 56,9 seviyesine yükselen Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi ise Bileşik Endeksteki ivme kaybını sınırlandırdı. Bu dönemde hizmet sektörüne yönelik girdi alımlarının hızlı bir şekilde azalmasıyla iş hacminin belirgin bir şekilde ivme kaybettiği gözlendi.

Sanayi sektöründe ise yeni siparişlerin ivme kazanmasıyla üretimde ciddi bir artış kaydedildi. Böylece önceki aya göre ivme kaybetmiş olmasına karşın 53,5 seviyesinde gerçekleşen mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, üst üste 6'ncı ayında da 50 referans değerinin üzerinde yer alırken, ekonomik aktivitedeki canlılığın sürdüğüne işaret etti.

Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, 2022 Haziran'da, bir önceki aya göre 1,1 puan artarak 56,9 seviyesine yükseldi.

Önceki aya göre 9,0 puan birden artış kaydederek 61,4 seviyesine yükselen yeni sipariş alt endeksi, haziran ayında sanayi sektörü genelinde gözlenen ivme artışında belirleyici rol oynadı.

Sanayi sektörüne yönelik girdi alımları ise önceki aya göre 8,3 puan azalmasına karşın 66,6 puanlık seviyesiyle artışını bu dönemde de sürdürdü. Bu gelişmeler neticesinde 6,1 puan artış kaydederek 56,3 puana yükselen üretim alt endeksi, sanayi sektöründe nisan ayından beri kesintisiz üretim artışına işaret etti.

Önceki aya göre 1,1 puan azalarak 42,1 seviyesine gerileyen nihai mal stoku alt endeksi sanayi sektörü genelinde stokların azalışını sürdürdüğünü gösterirken, 3,3 puan azalmasına karşın 54,4 seviyesinde gerçekleşen tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi ise firmaların mal ve hizmet tedarikinde olumlu görünümün sürdüğüne işaret etti.

İstihdam alt endeksi ise önceki aya göre 0,6 puan azalmasına karşın 53,9 puanla referans değeri üzerindeki seyrini sürdürdü ve sektör genelinde emek talebi artışı bu dönemde de devam etti. Böylece 50 referans değeri üzerindeki seyrini üst üste 11'inci ayına taşıyan Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, 56,9 puanla son 18 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi, Haziran 2022'de önceki aya göre 6,7 puan azalarak 51,3 seviyesine geriledi.

Bu dönemde sektöre ilişkin girdi alımları 11,4 puanlık azalışla 67,5 seviyesine gerilemiş olmasına karşın referans değer üzerindeki seyrini sürdürdü. Girdi alımlarının sert bir şekilde ivme kaybetmesine paralel olarak, önceki aya göre 8,6 puan azalan iş hacmi alt endeksi 45,3 seviyesine gerileyerek negatif bir görüntü sundu.

1,3 puan azalan ve 44,8 seviyesine gerileyen nihai mal stoku alt endeksi referans değerin altındaki seyrini sürdürürken, tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi ise 50 referans değerinde gerçekleşerek durağan bir görünüm arz etti.

Sektör genelinde ivme kaybına işaret eden gelişmeler neticesinde istihdam alt endeksi de önceki aya göre 3,7 puan azalarak 48,8 seviyesine geriledi.

Söz konusu gelişmeler neticesinde önceki aya göre ivme kaybetmiş olmasına karşın 51,3 seviyesinde gerçekleşen Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi referans değer üzerindeki seyrine devam ederek sektörün geneline yönelik olumlu işaretler sundu.

2022 yılının 1. çeyreğini 53,1 puan ortalamasıyla kapatarak bu döneme ilişkin ekonomik aktivitenin canlılığını teyit eden SAMEKS Bileşik Endeksi, yılın 2. çeyreğini de 55,0 puan ortalamasıyla kapatarak pozitif görünümünü sürdürdü.

Haziran ayında bir miktar hız kaybeden Hizmet Sektörü Endeksi önceki aya kıyasla daha durgun bir görünüm arz ederken, son 1,5 yılın (Aralık 2020'den beri) en yüksek seviyesine yükselen Sanayi Sektörü Endeksi ise oldukça pozitif bir görünüm sundu.