MÜSİAD Malatya Şubesi, MÜSİAD EXPO 2024'te uluslararası iş birliklerine imza attı

MÜSİAD Malatya Şubesi, iş dünyasının uluslararası arenada tanıtılmasına katkı sağladığı MÜSİAD EXPO 2024'te, küresel ticaretle tanışan Malatya firmalarının yeni iş birlikleri kurduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile sona eren MÜSİAD EXPO 2024 Fuarı, yerli ve yabancı iş dünyasının buluşma noktası oldu. 500'ü aşkın yabancı alım heyetinin yer aldığı ve 18 bin metrekarelik fuar alanında düzenlenen etkinlik, 94 ülkeden iş insanlarını, sanayicileri ve yatırımcıları bir araya getirdi.

Fuar kapsamında, G20 Paneli, Diplomatik Misyonlar Oturumu, Türkiye-Irak İş Forumu, MÜSİAD INVEST Networking Programı ve Dünya Başkanlar Toplantısı gibi etkinliklerle iş dünyası için önemli bir platform sunuldu.

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, fuarın yerel iş dünyasının uluslararası düzeyde tanıtılmasına katkı sağladığını belirterek, fuarın sadece ticari iş birliklerine imkan tanımakla kalmayıp aynı zamanda yerel girişimcilerin de küresel standartlarla tanışmasına vesile olduğunu söyledi. Malatya'da faaliyet gösteren firmaların uluslararası pazarlarda kendilerine yeni kapılar araladığını ve önemli iş birlikleri kurduğunu ifade eden Akçin, bu tür organizasyonların, Malatya'nın potansiyelini uluslararası arenada görünür kılmak için büyük bir fırsat sunduğunu belirtti.

Bölgenin kalkınması için bu etkinliklerde yer almaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Akçin, 6 Şubat depreminin ardından Malatya özelindeki sorunların çözümü için hükümet nezdinde kapsamlı girişimlerde bulunduklarını da dile getirdi.

Başkan Akçin, asrın felaketinin herkesin yüreğinde derin yaralar açtığını ifade ederek, "Ancak biz, MÜSİAD Malatya Şubesi olarak, bu felaketi hiçbir zaman reklam aracı ya da popülarite sağlama amacıyla kullanmadık. Aksine, depremden etkilenen bölgemizin kalkınması, üretim kapasitesinin artırılması ve ticari hayatın yeniden canlandırılması için gece gündüz çalışıyoruz. Bu süreçte ilimizdeki sorunları ve ihtiyaçları ilgili bakanlıklarımıza ilettik, çözüm odaklı bir yaklaşım sergiledik" ifadelerine yer verdi.

Malatya'nın ekonomik kalkınması için katma değer sağlayacak projelere odaklandıklarını da ifade eden Akçin, MÜSİAD'ın vizyonuna uygun şekilde üyelerle birlikte çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

MÜSİAD EXPO 2024'e, MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin ile birlikte Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Başoğul, Cemil Arslan, Eray İlbay, Süleyman Reşidoğlu ve Tekstil ve Hazır Giyim Sektör Kurulu Başkanı Hüseyin Bilmez katılım sağladı. - MALATYA