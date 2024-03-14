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MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı: Yük Hızlı Treni Kayseri'yi Başka Bir Lige Götürür

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MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, yük hızlı treninin Kayseri için önemli olduğunu belirterek, böyle bir projenin Kayseri'yi başka bir seviyeye taşıyacağını söyledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, yük hızlı treni ile ilgili olarak, "Böyle bir şeyin gerçekleşmesi Kayseri'yi başka bir lige götürür" dedi.

MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, Kayseri'nin ekonomisi hakkında konuştu. Kentte son 10 yılda alternatif üretim endüstri alanlarının oluştuğunu kaydeden Akmermer, "Kayseri pandemiden öncesi, sonrası, deprem sonrası olarak 3'e ayıralım. Pandemi öncesinde mobilyanın ağırlıklı olduğu, alternatif üretim endüstri alanlarının yeni yeni oluştuğu dönemi Kayseri geçirdi. Daha önce bu kadar sanyi üretim hacmine sahip değildik. Son 10 yıldır içerisinde farklı ürün kümelenmeleri olmaya başladı. Kayseri bunun kaymağını pandemi de yedi. Pandemi de dünyadaki üretim daralması, taleplerin yükselmesi ve o günün ekonomi yönetiminin çok fazla sübvanse eden kalemlerle üreticinin lehine olan pozisyon ile Kayseri'de üretim yapanlar tarihinde kazanmadığı paraları kazandılar. Bu kazanılan paraların nerede nasıl değerlendirildiğinin de deprem sonrasını gördük. İşine yatırım yapanlar oldu. Daha farklı başarı hikayelerine imza atanlar oldu" ifadelerini kullandı.

"Konya tarihinde ihracatta ilk defa bizi geçti"

İhracat rakamlarına değinen Ferhat Akmermer, "Pandemi dönemindeki havaya inanıp bunun hep böyle gideceğine de alışanlarda oldu. Buradaki daralmalar Kayseri'nin bu yıl ki ihracat rakamlarına da yansıdı. İhracatta çok istediğimiz seviyelere çıkmadı. Konya tarihinde ihracatta ilk defa bizi geçti. Orta Anadolu'da rakip gördüğümüz, tatlı bir rekabet yaptığımız şehrin büyük olduğunu irdelerdik ama bizde SGK'lı olarak çalışan kişi sayısı daha çok. Konya daha küçük ölçekli üretim kümelerinde çok daha farklı ürün çeşitliğine giderek belli bir yere gelmiş oldu" dedi.

"Yük hızlı treni, Kayseri'yi başka bir lige götürür"

Akmermer, yük hızlı treninin kente kazandırılması gerektiğinin altını çizerek, "Kayseri'nin OSB'ye ulaşan yük hızlı trenine ihtiyacı var. Bu çok önemli bir şeydir. Daha öncede "Ankara'ya gideceğimiz yüksek hızlı trenimiz değil, otobanımız olsa, onun yerine Mersin'e giden yük taşımacılığında yüksek hızlı trenimiz olsa" diye söylemiştik. Bakan bey, "bunu talep dedin" dedi. Gaziantep bu konuda ciddi hazırlıklar yapıyor. Hızlı yük taşımacılığı Kayseri'nin ihracatını çok etkileyecek. Böyle bir şeyin gerçekleşmesi Kayseri'yi başka bir lige götürür" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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