MÜSİAD İzmir Şubesi'nde Vefa Buluşmaları Düzenlendi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, iş dünyasının duayenlerini ve geçmiş dönem başkanlarını bir araya getiren "Vefa Buluşmaları" programının ilkini büyük bir katılımla gerçekleştirdi.

İzmir iş dünyasının yoğun ilgi gösterdiği toplantının onur konuğu, MÜSİAD Kurucu Genel Başkanı ve IBF Başkanı Erol Yarar oldu. Toplantının açılışında konuşan MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Gökhan Temur, "Bugün ilkini düzenlediğimiz Vefa Buluşmaları toplantısında, derneğimizin kurucu genel başkanını ve IBF Başkanımızı ağırlamaktan büyük bir onur duyuyoruz. Bu buluşmalarla, MÜSİAD'ın köklerine vefa göstermeyi, geçmişin tecrübesiyle geleceğe yön vermeyi amaçlıyoruz. Ayrıca güncel küresel ekonomik ve siyasi gelişmeleri ele alarak, iş dünyamız için yeni vizyonlar oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Programın onur konuğu Erol Yarar, konuşmasında MÜSİAD'ın kuruluş felsefesini ve yıllar içinde geliştirdiği ekonomik anlayışı katılımcılarla paylaştı. Yarar, MÜSİAD'ın sadece bir iş dünyası örgütü değil, iktisadi ahlakı, toplumsal sorumluluğu ve üretim kültürünü merkeze alan bir yapıya sahip olduğunu vurguladı. "MÜSİAD büyük bir ailedir. Biz bu yapıyı yalnızca sermaye birliği için değil, inanç, ahlak ve üretim ilkeleri üzerine inşa ettik. Ekonomi bizim için sadece kazanç değil; adaletin, emeğin ve toplumsal refahın da aracıdır." dedi.

Yarar, konuşmasında iktisadi ilim kavramına da özel bir vurgu yaptı. Yarar, "İktisadi ilim, sadece üretim, tüketim ve kar dengesini değil; insanın emeğini, ahlaki sorumluluğunu ve toplumsal faydayı esas alan bir disiplindir. Gerçek ekonomi, rakamlardan ibaret değildir; insan merkezli bir kalkınma anlayışıdır." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin ekonomik vizyonuna da değinerek, yerli üretim, dijital dönüşüm ve bilgi temelli kalkınmanın önemini vurgulayan Yarar, "Dünyada güç dengeleri hızla değişiyor. Türkiye, kendi ekonomik modelini geliştirmek zorundadır. Bu modelin temeli; ahlaki ticaret, üretim odaklı büyüme ve bilgi ekonomisidir" dedi.

Toplantıda küresel ekonomik gelişmeler, girişimciliğin geleceği, sürdürülebilir ticaret ve Türkiye'nin üretim gücü üzerine değerlendirmeler yapıldı. Yarar, genç girişimcilere seslenerek, "Yeni nesil iş insanları sadece sermaye değil, bilgi, ahlak ve yenilikçilikle de donanmalı. Türkiye'nin geleceği bu bilinçle yükselecektir" diye konuştu.

MÜSİAD İzmir Şubesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen programa, geçmiş dönem şube başkanları, yönetim kurulu üyeleri, iş insanları ve genç MÜSİAD temsilcileri katıldı.

Katılımcılar, Erol Yarar'ın paylaştığı değerlendirmelerden büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Toplantı, hatıra fotoğrafı çekimi ve gelecek dönem projelerinin değerlendirilmesiyle sona erdi. - İZMİR