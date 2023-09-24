MÜSİAD'ın 107. Genel İdare Kurulu Programı Gerçekleştirildi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) 107. Genel İdare Kurulu Programı, Türkiye'nin 75 ilinden 500'ün üzerinde üyenin katılımıyla yapıldı.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Genel İdare Kurulu Programı'na katılmak üzere geldiği Karaman'da, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim'i makamında ziyaret etti.

Asmalı, daha sonra, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve Karaman Ticaret Odası Başkanı Mustafa Gökhan Alkan ile bölgedeki ticari faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Asmalı, bir otelde yapılan toplantının kapanışında, büyük ve güçlü "Türkiye Yüzyılı" idealini gerçekleştirmek için canla başla çalıştıklarını belirterek, "Hükümetimizin ortaya koyduğu ' Türkiye Yüzyılı' vizyonu, ülkemizin potansiyelini ortaya çıkarma yolunda en önemli motivasyonlarımızdan biri olacak. Cumhuriyet'imizin yüzüncü yılında, yerli ve milli teknolojilerle büyüyen bir ülke ekonomisi, Anadolu irfanının gücüyle ve desteğiyle adeta şahlanacak. Bizler, büyük bir sorumluluk ve hassasiyetle güçlü Türkiye idealimizi gerçekleştirme yolunda her zamanki heyecan ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. MÜSİAD bugünlere inançla, dava aşkıyla ve sabırla geldi. İnşallah geleceği de birlikte şekillendireceğiz." dedi.

MÜSİAD'ın Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tanıtıldı

Toplantının ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Asmalı, derneğin kurduğu, "Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" ile ilgili detaylı bir sunum yaptıklarını da ifade ederek, "Bu sunumda üyelerimize, 'Girişim Sermayesi Fonu nedir, vergisel avantajları nelerdir ve buraya girdikleri zaman nasıl bir ticari avantaj elde edecekler' bunu detaylı bir şekilde konuştuk. Finansal erişimin bu kadar zor olduğu ve pahalı olduğu ortamda bu tarz girişim sermayesi fonlarının kurulması çok anlamlı. Derneğimiz böyle bir fonu kurdu. SPK'dan da lisansını alarak kuruluşunu tamamladı. Kasım ayında da ilk ihraç belgemizi düzenleyeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen MÜSİAD üyelerinin katıldığı ve 3 gün süren toplantıda, Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkı sağlayacak vizyoner fikirler ve işbirliği olanakları masaya yatırıldı.