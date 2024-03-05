MÜSİAD Denizli Şubesi'nden tekstil sektörü zirvesi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Denizli Şubesi'nin ev sahipliği yaptığı tekstil zirvesinde, MÜSİAD Genel Merkez Tekstil, Deri ve Hazır Giyim Sektör Kurulu Başkanı Fatih Canpolat ve sektör temsilcileri bir araya geldi. Toplantının ana gündem maddesi, yükselen maliyetler nedeniyle tekstil üreticilerinin rekabet gücünün azalması oldu.

Denizli Şube Başkanı Engin Boyacı, konuşmasında tekstil sektöründe karşılaşılan zorluklara dikkat çekti. Özellikle gizli ambargolar, lojistik sorunlar, maliyet artışı, tedarik sorunları ve ham madde eksikliği gibi başlıkların sektörü etkilediğini belirtti. Boyacı, Denizli'deki tekstil üreticileri ile İstanbul'daki MÜSİAD üyeleri arasında daha yoğun bir ticaret ilişkisi kurulması için toplantının önemli bir platform olduğunu vurguladı. Boyacı, "Sektörün en önemli sorunlarından biri de kalifiye eleman problemi emek yoğun bir sektör olan tekstil sektöründe talep daralmasına rağmen personel arayışı hat safhaya ulaştı. Bu konuda personel eğitimi ile ilgili projelere ihtiyaç var her geçen gün artan inavasyon ve teknolojiye rağmen sektör kalifiye eleman bulmakta oldukça zorlanıyor. Bu problem tekstili geleceği açısında büyük bir tehlike" dedi

Toplantıda ayrıca Denizli'nin tekstil sektörünün başkenti olarak daha da güçlendirilmesi için önerilerde bulunuldu. Bunlar arasında Hacıeyüplü ve Bozburun bölgelerine ıslah organize sanayi kurulması, peynirciler çarşısının tekstil çarşısı haline dönüştürülmesi, tekstil turizm turlarının ulaşımının kolaylaştırılması, teknolojik makinelere yapılacak yatırımların teşvik edilmesi ve ihracatçı firmalarda çalışan personelin eğitimden geçirilmesi gibi konular tartışıldı.

Toplantının sonunda ise gelecek sektör kurulu toplantısının 20 Nisan tarihinde yapılması kararı alındı. Toplantının ardından ise Tekstil Sektörü Komisyon Başkanı Ümit Akbıyık'ın firması Aran Tekstil ve teknik tekstil teknoloji alanı ziyaret edildi. Bu ziyaretler, katılımcıların sektörün mevcut durumu hakkında daha fazla bilgi verildi. Öte yandan yeni pazar arayışları konusunda ortak proje üretilmesi konusunda fikir birliğine varıldı. - DENİZLİ