MÜSİAD, 'değer temelli kalkınma' yaklaşımını esas alan vizyon belgesini tanıttı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, "Yayımlanan vizyon belgesi, Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda yalnızca ekonomik değil aynı zamanda toplumsal ve ahlaki temelleri önceleyen bütüncül bir yaklaşımı esas alıyor. Bu yaklaşım, 7 ana stratejik alan üzerine inşa edilmiş durumda." dedi.

MÜSİAD, Türkiye'nin yeni yüzyılında adil, sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma hedeflerine ulaşmasına katkı sunmak amacıyla hazırladığı "Değer Temelli Kalkınma Vizyon Belgesi"ni ve uygulama eylem planlarını basın toplantısı ile kamuoyuyla paylaştı.

Derneğin yeni dönem hedefleri ve stratejik önceliklerinin ilk kez paylaşıldığı toplantı, MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir, genel başkan yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda basın mensubunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Hazırlanan "Değer Temelli Kalkınma Vizyon Belgesi" ve "Stratejik Uygulama Planı", MÜSİAD'ın resmi web sitesinde de kamuoyunun erişimine sunuldu.

Burhan Özdemir, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda yeni bir sayfanın aralandığını belirterek, yeni yüzyılın Türkiye'si için değerlerle yükselen bir kalkınma modeli inşa ettiklerini dile getirdi.

Kalkınmanın yalnızca ekonomik göstergelerle olmadığını belirten Özdemir, "Toplumsal adalet, üretkenlik, etik değerler ve kurumsal kapasiteyle birlikte inşa edilmelidir. MÜSİAD olarak, 14 bini aşkın üyemiz, 60 binin üzerindeki işletmemiz ve yaklaşık 3 milyonluk istihdam gücümüzle bu sürecin taşıyıcı kolonu olmaya kararlıyız." dedi.

Özdemir, 2025-2027 dönemini kapsayan stratejik vizyon belgelerinin, üyeleri kadar ülkenin bütününe seslenen, adil ve sürdürülebilir kalkınma hedefini merkezine alan, sahada karşılığı bulunan bir yol haritası olduğunu ifade etti.

"Sadece büyüme değil büyümenin niteliği, kapsayıcılığı ve toplumsal adalete dönüşümü de esas alınıyor"

MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir, "Yayımlanan vizyon belgesi, Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda yalnızca ekonomik değil aynı zamanda toplumsal ve ahlaki temelleri önceleyen bütüncül bir yaklaşımı esas alıyor. Bu yaklaşım, 7 ana stratejik alan üzerine inşa edilmiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

İlk olarak kalkınma modelinin yeniden tanımlanmasının hedeflendiğinin altını çizen Özdemir, "Sadece büyüme değil aynı zamanda bu büyümenin niteliği, kapsayıcılığı ve toplumsal adalete dönüşümü esas alınıyor. Adil, sürdürülebilir ve istihdam dostu bir kalkınma yaklaşımıyla hem bölgesel farklılıkların azaltılması hem de üretim ve verimlilik odaklı yeni bir kalkınma zemininin oluşturulması amaçlanıyor." dedi.

Özdemir, ikinci stratejik önceliğin sosyal uyumu güçlendirecek ve gelir-servet eşitsizliğini azaltacak istihdam odaklı programların geliştirilmesi olduğuna dikkati çekerek, "Özellikle gençlerin ve kadınların iş gücüne daha etkin katılımı, yoksullukla mücadelede yenilikçi sosyal destek mekanizmalarının kurulması ve konut edinimi gibi temel refah göstergelerinde kalıcı çözümlerin üretilmesi, bu başlıkta öne çıkıyor." diye konuştu.

Üçüncü alanın ise ikiz dönüşüm olarak adlandırılan dijitalleşme ve yeşil dönüşüm süreçlerine odaklandığını belirten Özdemir, "Sanayi 4.0, karbon ayak izinin azaltılması, çevresel verimlilik, dijital altyapının yaygınlaştırılması ve stratejik sektörlerde rekabetçiliğin artırılması, bu kapsamda önceliklendiriliyor. MÜSİAD, Anadolu Sanayi Havzaları Modeli ve sektörel kümelenme stratejileriyle bu dönüşümün hem teknik hem de sosyolojik altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor." ifadelerini kullandı.

"Alternatif finansman modellerinin geliştirilmesi de bir diğer temel strateji"

Burhan Özdemir, finansal kapsayıcılığı artırmaya dönük alternatif finansman modellerinin geliştirilmesinin de bir diğer temel strateji olduğuna işaret ederek, "Katılım finansı, mikrofinans ve üretim destekli yatırım fonları gibi modellerle hem girişimciliğin önünün açılması hem de finansal sistem dışında kalan kesimlerin ekonomik sisteme entegrasyonu sağlanmak isteniyor." diye konuştu.

Üyelerin ticaret kapasitesinin güçlendirilmesinin bir diğer başlık olduğunu kaydeden Özdemir, "Bu kapsamda MÜSİAD Invest, Sektör Kurulları, Ticaret Ofisi ve İhracatı Geliştirme Komisyonu gibi yapılar aracılığıyla üyeler arası etkileşim teşvik edilerek yeni pazarlara açılma, yatırım eşleştirme ve kurumsal gelişim destekleniyor. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası düzeyde B2B platformları, fuarlar ve ticaret heyetleri ile reel katkı sağlanması hedefleniyor." bilgisini paylaştı.

Özdemir, "erdemli hayat" ilkesi doğrultusunda MÜSİAD'ın değerlerinin ekonomik ve sosyal hayatta daha görünür ve yönlendirici hale gelmesinin hedeflendiğine dikkati çekerek, "İş dünyasında etik ilkelere dayalı rehberlik, yayınlar, eğitim programları ve toplumsal sorumluluk temelli iş modelleri ile sadece kazanç odaklı değil erdem odaklı bir ekonomik kültürün inşası teşvik ediliyor." ifadelerini kullandı.

Son olarak bu stratejilerin işlerlik kazanması için güçlü MÜSİAD kurumsal altyapısının gerektiğini vurgulayan Özdemir, "Veri temelli yönetişim anlayışı, politika üretiminde izleme ve değerlendirme sistemlerinin kurulması, düşünce kuruluşu kimliğinin kurumsallaştırılması ve kaynak geliştirme stratejilerinin hayata geçirilmesiyle MÜSİAD'ın sadece iş dünyasında değil politika yapım süreçlerinde de öncü rol oynaması hedefleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Eğitimi, beceri, girişimcilik, üretim ve ahlak temelli yaşam yetkinlikleri kazandırmaya odaklamalıyız"

MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir, vizyon belgesinde en fazla vurgulanan başlıklardan birinin de eğitim olduğunu ifade ederek, MÜSİAD'ın 25,8 milyon öğrencinin bulunduğu Türkiye'de eğitimin verimlilik, üretim ve istihdamla doğrudan ilişkilendirilmesi gerektiğini vurguladığını söyledi.

Kalkınmanın sadece sermaye ve teknolojiyle değil insan kaynağının niteliğiyle de doğrudan ilişkili olduğunu dile getiren Özdemir, "Mevcut eğitim yapısında ciddi bir güncelleme ihtiyacı var. Sınıf geçme sistemlerinden müfredat içeriğine, öğretmen niteliğinden yönlendirme rehberliğine kadar pek çok başlıkta reform kaçınılmaz. Eğitimi bilgi yüklemeye değil beceri, girişimcilik, üretim ve ahlak temelli yaşam yetkinlikleri kazandırmaya odaklamalıyız." şeklinde konuştu.

Özdemir, MÜSİAD'ın "Mesleki Eğitim Raporu" ve "21. Yüzyılda Yükseköğretim" başlıklı iki kapsamlı analizin hazırlığını yaptığını belirterek, "Ayrıca ilköğretim düzeyinde üretim ve meslek farkındalığını artırmak amacıyla 'Üretim ve İstihdam Haftası' uygulamasını öneriyor. Belge, ayrıca meslek liseleri ile organize sanayi bölgeleri arasında kurumsal eşleştirme, girişimcilik kulüpleri ve genç yetenek akademileri gibi pratik adımlar da içeriyor." ifadelerini kullandı.

"Bizim terörle mücadelemiz sadece silahla değil fabrikayla, okulla, istihdamla ve kardeşlikle veriliyor"

Vizyon belgesinde özel yer ayrılan başlıklardan birinin de "Terörsüz Türkiye" hedefi olduğuna işaret eden Burhan Özdemir, bu konuyu sadece güvenlik perspektifiyle değil kalkınma ve toplumsal barışın teminatı gördüklerini söyledi.

Özdemir, terörün gölgesinde üretim, yatırım ve istihdamın olmayacağına dikkati çekerek, "Bu topraklarda artık çocuklar ağlamasın, analar evlatlarını kaybetmesin, girişimci iş kurmaktan, işveren fabrika açmaktan geri durmasın istiyoruz. Bizim terörle mücadelemiz sadece silahla değil fabrikayla, okulla, istihdamla ve kardeşlikle veriliyor." dedi.

MÜSİAD'ın terörün etkilediği bölgelerde özel kalkınma hamleleri, yatırım teşvikleri ve mesleki eğitim programlarının desteklenmesi çağrısında bulunduğunun altını çizen Özdemir, "Terörsüz Türkiye vizyonu, doğusuyla, batısıyla üretimin, istihdamın, kardeşliğin kesintisiz işleyeceği bir ekonomik ve sosyal iklimin adıdır." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir, vizyon belgesinin yalnızca bir kurumsal strateji olmadığını, aynı zamanda "Türkiye'nin ortak aklına ve adil geleceğine katkı metni" olduğunu belirterek, "Bu belge, yalnızca iş dünyasına değil akademiye, bürokrasiye, yerel yönetimlere ve tüm vatandaşlarımıza bir çağrıdır. Kalkınmanın merkezinde değerler olmalı. Kazanırken de kalkınırken de adaleti ve erdemi esas alacağız." şeklinde konuştu.???????

Bu arada, Burhan Özdemir, basın mensubunun sorusu üzerine, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından yarın açıklanacak faiz kararına yönelik, "Biz tabii ki anlamlı bir indirim bekliyoruz. Bunu birkaç kez de ifade ettik hatta 350-400 baz puan arasında bir beklentimizin olduğunu söyledik. Lakin bu stopaj kararı, bu beklentimizi birazcık törpüledi gibi duruyor. Dolayısıyla 200-250 gibi bir şey gelirse ben çok şaşırmam ama aslında ekonomimizin ihtiyacı olan en az 350-400 baz puan aralığında bir indirim çünkü buna bir boşluk, buna bir alan da var. " değerlendirmesinde bulundu.