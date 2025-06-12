MÜSİAD'dan Terörsüz Türkiye İçin Stratejik Toplantı

MÜSİAD'dan Terörsüz Türkiye İçin Stratejik Toplantı
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MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin ve heyeti, Diyarbakır'da gerçekleştirilen 'Terörsüz Türkiye Buluşması Başkanlar Toplantısı'na katıldı. Toplantıda terörden arındırılmış bir Türkiye için izlenecek yollar masaya yatırıldı ve somut adımlar belirlendi.

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin ve beraberindeki heyet, Diyarbakır'da düzenlenen "Terörsüz Türkiye Buluşması Başkanlar Toplantısı"na katıldı. Toplantıda terörden arındırılmış bir Türkiye için izlenecek adımlar masaya yatırıldı.

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir'in öncülüğünde gerçekleştirilen "Terörsüz Türkiye Buluşması Başkanlar Toplantısı"na 81 ilden şube ve temsilcilik başkanları katıldı. MÜSİAD Malatya Şubesi'ni temsilen Başkan Yunus Akçin, Başkan Yardımcıları Rıfat Tutuk ve Enis Aydoğan, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Başoğul ve Şube Müdürü Muhsin Tayyib Van toplantıya iştirak etti.

Toplantıda ülkenin terörden arındırılmış, huzurlu ve müreffeh bir geleceğe ilerlemesi için izlenecek yol haritası ele alınırken, MÜSİAD tarafından iş dünyasına yönelik güçlü bir çağrı yapıldı. Çağrıda, "Gelin, Terörsüz Türkiye vizyonunu sadece izleyenler olmayalım. Gelin, bu vizyonun mimarı, birer ihya neferi olalım. Gelin, bu tarihi sorumluluğu birlikte omuzlayalım. Bu süreç bir son değil, şerefli bir yeniden başlangıçtır" ifadelerine yer verildi.

Toplantı sonunda bölgede uygulanacak somut adımlar da açıklandı. Buna göre; Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Çalışma Grubu kurulacak ve bölgedeki şubeler sahada aktif rol üstlenecek. Yerel iş birlikleri kapsamında ticaret ve sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri ve tarım kooperatifleriyle iş birlikleri güçlendirilecek. Girişimcilik destekleri, Müstakil Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile desteklenecek. Sektörel kalkınma başta tarım, turizm ve ticaret olmak üzere MÜSİAD'ın 16 sektör kuruluyla geliştirilecek. Genç istihdamı ve mesleki eğitim alanında ise meslek liseleri merkezli hamilik programları başlatılacak.

MÜSİAD, bu sürecin sivil hayattaki en büyük destekçisi olacaklarını vurgularken, ortak akıl, iş birliği ve kararlılıkla yürütülecek çalışmaların hem bölgeye hem de Türkiye'nin kalkınma hedeflerine katkı sağlayacağı ifade edildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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